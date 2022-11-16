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Haberler Galeri Uğur Akkuş'un Ebru Şallı'ya aldığı 11 milyon TL'lik araba kriz çıkardı! İcra yolu gözüktü

Uğur Akkuş'un Ebru Şallı'ya aldığı 11 milyon TL'lik araba kriz çıkardı! İcra yolu gözüktü

Darp iddialarıyla gündeme gelen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, günler sonra ilk kez yan yana görüntülenmiş, Akkuş'un eşine son model bir araba hediye ettiği görülmüştü. Ancak Akkuş'un aldığı hediye eski eşiyle arasında kriz çıkardı. Gonca Derin flaş hamlede bulunarak "Dört aydır nafakamı ödemiyor. İcraya gideceğim" dedi.

Giriş Tarihi: 16.11.2022 10:21 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 10:21
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Uğur Akkuş’un Ebru Şallı’ya aldığı 11 milyon TL’lik araba kriz çıkardı! İcra yolu gözüktü

Eski manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş tarafından darp edildiği iddiaları bir süredir gündemde.

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Uğur Akkuş’un Ebru Şallı’ya aldığı 11 milyon TL’lik araba kriz çıkardı! İcra yolu gözüktü

Görgü tanığının iddialarına rağmen Şallı yaşananları kabul etmiyordu. Şallı, önceki akşam eşi Uğur Akkuş ile görüntülendi.

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Uğur Akkuş’un Ebru Şallı’ya aldığı 11 milyon TL’lik araba kriz çıkardı! İcra yolu gözüktü

Ebru Şallı, muhabirlerin "Darp olayından sonra eşiniz ile barıştınız mı?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Bu konuyla ilgili açıklamamı yaptım. Darp olayı olmadı. Eşimle hiç bir zaman küsmedim" dedi.

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Uğur Akkuş’un Ebru Şallı’ya aldığı 11 milyon TL’lik araba kriz çıkardı! İcra yolu gözüktü

11 MİLYONLUK HEDİYE

Uğur Akkuş 'un karısı Şallı'ya 11 milyon değerinde bir otomobil aldığı da ortaya çıktı.

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Uğur Akkuş’un Ebru Şallı’ya aldığı 11 milyon TL’lik araba kriz çıkardı! İcra yolu gözüktü

Uğur Akkuş "Yeni aracınızı Ebru hanıma barışma hediye olarak mı aldınız?" sorusuna "Biz hiç küsmedik ki, barışalım. Ben eşime hediye almak için sebep aramam" şekilde karşılık verdi.