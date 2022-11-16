16 Kasım 2022, Çarşamba
Uğur Akkuş'un Ebru Şallı'ya aldığı 11 milyon TL'lik araba kriz çıkardı! İcra yolu gözüktü
Darp iddialarıyla gündeme gelen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, günler sonra ilk kez yan yana görüntülenmiş, Akkuş'un eşine son model bir araba hediye ettiği görülmüştü. Ancak Akkuş'un aldığı hediye eski eşiyle arasında kriz çıkardı. Gonca Derin flaş hamlede bulunarak "Dört aydır nafakamı ödemiyor. İcraya gideceğim" dedi.
Giriş Tarihi: 16.11.2022 10:21 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 10:21
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