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Ben Bu Cihana Sığmazam’ zirvenin gediklisi!

Ekranların sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', heyecan dolu dokuzuncu bölümünü geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı.

Giriş Tarihi: 16.11.2022 11:15
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ zirvenin gediklisi!

"BBCS" dokuzuncu bölümüyle, Tüm Kişiler'de %6,83 izlenme oranı ve %17,18 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ zirvenin gediklisi!

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın dokuzuncu bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ zirvenin gediklisi!

Cezayir zor durumda!

Cezayir'den intikam almak isteyen Sabit, Suna'nın ölümü için emir verdi fakat Kurban'ın oğlu Şamil hedef oldu ve vuruldu. Şamil hastanede ölüm kalım savaşı verirken Cezayir'in kızı Suna ise sinir krizi geçirdi ve duygusal bir sarsıntı geçirdi. Bu durum Leyla ve Cezayir'i bir adım daha yaklaştırdı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ zirvenin gediklisi!

Bir yandan Sabit ve adamları diğer taraftan Bagnall'in planları ile baş etmeye çalışan Cezayir, Zeliha sayesinde Firuze'nin çocuğunu aldıracağını öğrendi fakat zamanında hastaneye yetişemedi.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ zirvenin gediklisi!

Onun yerine hiç beklemediği bir kişi bu görevi üstlendi o kişi de Leyla oldu.