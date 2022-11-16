Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler’ın kızı dünyaya geldi! İşte Ada Siena’nın ilk fotoğrafı

Ünlü şef Arda Türkmen, geçen sene Nisan ayında sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyuran çift kızlarını kucağına aldı. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Arda Türkmen ise eşi ve minik kızıyla verdiği pozu "Biz bugün 3 olduk" notuyla yayınladı. İşte Arda Türkmen'in o paylaşımı...