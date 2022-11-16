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Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler’ın kızı dünyaya geldi! İşte Ada Siena’nın ilk fotoğrafı

Ünlü şef Arda Türkmen, geçen sene Nisan ayında sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyuran çift kızlarını kucağına aldı. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Arda Türkmen ise eşi ve minik kızıyla verdiği pozu "Biz bugün 3 olduk" notuyla yayınladı. İşte Arda Türkmen'in o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 16.11.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 09:57
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Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler’ın kızı dünyaya geldi! İşte Ada Siena’nın ilk fotoğrafı

Ünlü şef Arda Türkmen ile sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, geçen yıl eylül ayında nikah masasına oturdu.

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Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler’ın kızı dünyaya geldi! İşte Ada Siena’nın ilk fotoğrafı

Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen tören ile birbirlerine 'Evet' diyen ikili, 200 davetlinin katıldığı düğünleriyle günlerce konuşuldu.

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Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler’ın kızı dünyaya geldi! İşte Ada Siena’nın ilk fotoğrafı

Mutlu birliktelikleri devam eden Elbirliler ve Türkmen'den geçtiğimiz temmuz ayında ise bebek müjdesi geldi.

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Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler’ın kızı dünyaya geldi! İşte Ada Siena’nın ilk fotoğrafı

Ünlü çift bebek beklediklerini sosyal medya hesaplarından "Bizden size güzel bir haber; pek yakında üç kişiyiz" sözleriyle duyurdu.

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Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler’ın kızı dünyaya geldi! İşte Ada Siena’nın ilk fotoğrafı

Hamilelik sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Melodi Elbirliler, geçen ay bir otelde baby shower partisi düzenledi.