21 Ağustos 2023, Pazartesi
Ufuk Özkan’ın eski eşinden çok sert nafaka tepkisi! "Bana ve çocuğuma ekonomik şiddet uyguluyor"
Siroz hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Ufuk Özkan, gördüğü tedavinin ardından hastaneden taburcu olmuştu. Ekrana geri dönen oyuncu, eski eşiyle ilgili yaptığı nafaka açıklamasıyla gündeme oturdu. Ödediği miktar için "En yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir" diyen ünlü oyuncuya eski eşinden cevap gecikmedi.
Giriş Tarihi: 21.08.2023 09:55
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