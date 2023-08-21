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Haberler Galeri Ufuk Özkan’ın eski eşinden çok sert nafaka tepkisi! "Bana ve çocuğuma ekonomik şiddet uyguluyor"

Ufuk Özkan’ın eski eşinden çok sert nafaka tepkisi! "Bana ve çocuğuma ekonomik şiddet uyguluyor"

Siroz hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Ufuk Özkan, gördüğü tedavinin ardından hastaneden taburcu olmuştu. Ekrana geri dönen oyuncu, eski eşiyle ilgili yaptığı nafaka açıklamasıyla gündeme oturdu. Ödediği miktar için "En yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir" diyen ünlü oyuncuya eski eşinden cevap gecikmedi.

Giriş Tarihi: 21.08.2023 09:55
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Ufuk Özkan’ın eski eşinden çok sert nafaka tepkisi! “Bana ve çocuğuma ekonomik şiddet uyguluyor”

Ufuk Özkan, sağlık sorunlarının ardından eski eşiyle olan nafaka sorunuyla da oldukça konuşuluyor. Siroz hastalığına yakalanan ünlü oyuncu bir süre önce eşinden boşanmıştı. Yüksek miktarda nafaka ödediğini söyleyen oyuncuya eski eşi sert çıktı.

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Ufuk Özkan’ın eski eşinden çok sert nafaka tepkisi! “Bana ve çocuğuma ekonomik şiddet uyguluyor”

Özkan verdiği bir röportajda, "Hastalık sürecinde boşanmış olduğunuz eski eşinizle görüştünüz mü?" sorusuna verdiği cevapla gündem olmuştu.

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Ufuk Özkan’ın eski eşinden çok sert nafaka tepkisi! “Bana ve çocuğuma ekonomik şiddet uyguluyor”

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özkan'ın, "Nafaka zamanlarında çok görüşüyoruz, fazlasıyla görüşüyoruz ve bence herhalde en yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir. Bence nafaka sisteminde ciddi bir sıkıntı var" sözlerine eski eşinden tepki geldi.

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Ufuk Özkan’ın eski eşinden çok sert nafaka tepkisi! “Bana ve çocuğuma ekonomik şiddet uyguluyor”

Eski eş Nazan Özen, evlenip anne olduktan sonra eşinin isteğiyle mesleğini bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Özen şu ifadeleri kullandı:

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Ufuk Özkan’ın eski eşinden çok sert nafaka tepkisi! “Bana ve çocuğuma ekonomik şiddet uyguluyor”

"Şu an hastalığıyla ilgili bu süreçte anlattıkları ödediği nafakayı indirme amaçlı kamuoyu oluşturma çabası… Ufuk bana 45 bin TL nafaka ödüyor. 35 bin TL'ye indirmek istiyor."