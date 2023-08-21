21 Ağustos 2023, Pazartesi
Serdar Ortaç’tan Chloe Loughnan itirafı! Sert sözler sonrası yine konuştu! “Kıskanıyorum, deli gibi çatlıyorum”
Serdar Ortaç 4 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı Chloe Loughnan hakkında sert ifadeler kullanmıştı. Hem eski eşini hem de tüm kadınları hedef alan şarkıcıya eski eşinden yanıt gelmişti. Geçtiğimiz akşam Bursa'da sahne alan Ortaç'tan şaşırtan bir itiraf geldi. "Kıskanıyorum, deli gibi çatlıyorum" diyen şarkıcı, açıklamalarıyla dikkat çekti. İşte Serdar Ortaç'ın o açıklaması...
Giriş Tarihi: 21.08.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023 10:39
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