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Serdar Ortaç’tan Chloe Loughnan itirafı! Sert sözler sonrası yine konuştu! “Kıskanıyorum, deli gibi çatlıyorum”

Serdar Ortaç 4 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı Chloe Loughnan hakkında sert ifadeler kullanmıştı. Hem eski eşini hem de tüm kadınları hedef alan şarkıcıya eski eşinden yanıt gelmişti. Geçtiğimiz akşam Bursa'da sahne alan Ortaç'tan şaşırtan bir itiraf geldi. "Kıskanıyorum, deli gibi çatlıyorum" diyen şarkıcı, açıklamalarıyla dikkat çekti. İşte Serdar Ortaç'ın o açıklaması...

Giriş Tarihi: 21.08.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023 10:39
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Serdar Ortaç’tan Chloe Loughnan itirafı! Sert sözler sonrası yine konuştu! “Kıskanıyorum, deli gibi çatlıyorum”

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 2014 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çiftin 5 yıllık evlilikleri 2019'da tek celsede son buldu.

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Serdar Ortaç’tan Chloe Loughnan itirafı! Sert sözler sonrası yine konuştu! “Kıskanıyorum, deli gibi çatlıyorum”

İkili, boşanma sonrası yaptıkları açıklamalarla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ortaç, boşanma sonrası katıldığı bir programda şunları söyledi: "Hayatımın 8 senesi Chloe ile geçti. Ayrıldıktan sonra birkaç şarkı yazdım. Mesela şunu yazdım; 'Söyle ona, rahat etsin ben yokken. Suya yazdım ismini, silin gitsin. Başlamadan bitsin her şey vakit varken, lütfen artık mutlu sonla bu film bitsin"

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Serdar Ortaç’tan Chloe Loughnan itirafı! Sert sözler sonrası yine konuştu! “Kıskanıyorum, deli gibi çatlıyorum”

Biten evliliğinin ardından eşine nafaka ödeyemediği iddia edilen ve haciz kararıyla şoke olan Ortaç, son olarak kadınları hedef alan çıkışıyla gündeme bomba gibi düştü.

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Serdar Ortaç’tan Chloe Loughnan itirafı! Sert sözler sonrası yine konuştu! “Kıskanıyorum, deli gibi çatlıyorum”

Daha önce de çeşitli açıklamalar ile dikkatleri üzerine çeken Ortaç, bu sefer kadınlara dair sözleri büyük tepki çekti. Ortaç, bu açıklamaları yaparken eski karısını da pas geçmedi.

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Serdar Ortaç’tan Chloe Loughnan itirafı! Sert sözler sonrası yine konuştu! “Kıskanıyorum, deli gibi çatlıyorum”

"İKİ TANE GÖĞSÜ VAR DİYE..."

"Eşitlik diye diye başımıza çıktınız! İpleri bu kadar vermeyin lan ayıp yazık lan erkeklere ben verdim eski karıma tüm ipleri ne oldu ağzıma s..tı. Ne oldu iki tane göğsü var diye" diyen Serdar Ortaç'ın sözlerinden erkekler de nasibini aldı.