Serdar Ortaç’tan Chloe Loughnan itirafı! Sert sözler sonrası yine konuştu! “Kıskanıyorum, deli gibi çatlıyorum”

"İKİ TANE GÖĞSÜ VAR DİYE..."

"Eşitlik diye diye başımıza çıktınız! İpleri bu kadar vermeyin lan ayıp yazık lan erkeklere ben verdim eski karıma tüm ipleri ne oldu ağzıma s..tı. Ne oldu iki tane göğsü var diye" diyen Serdar Ortaç'ın sözlerinden erkekler de nasibini aldı.