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Altyapı çilesi Ali Poyrazoğlu’nu isyan ettirdi! “Bodrum kimliğini ve marka değerini yitirdi”

Bodrum'un altyapı çilesi usta oyuncu Ali Poyrazoğlu'nu isyan ettirdi. Yaşanan kaos nedeniyle önümüzdeki yaz Karadeniz'e gideceğini belirten Poyrazoğlu, Bodrum'un marka değerini ve kimliğini yitirdiğini belirtti. "Trafik, aşırı pahalılık, susuzluk beni bezdirdi. Doğanın dengesi de bozuldu" diyen oyuncu, mahalle arasında iki defa domuz saldırısına uğradığını söyledi.

Giriş Tarihi: 21.08.2023 09:01 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023 09:57
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Altyapı çilesi Ali Poyrazoğlu’nu isyan ettirdi! “Bodrum kimliğini ve marka değerini yitirdi”

Usta tiyatrocu Ali Poyrazoğlu, Sabah yazarı Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulundu. Geçen yıl 50 yıllık arşivi yanan sanatçı, o dönem tiyatro dünyasından destek görmediğini, kendisini ilk arayan kişinin ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy olduğunu söyledi. Her yıl gittiği Bodrum'un altyapı sorunlarına isyan eden Poyrazoğlu, "Trafik, aşırı pahalılık, susuzluk beni bezdirdi. Doğanın dengesi de bozuldu" dedi.

İşte Tuba Kalçık'ın o yazısı...

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Altyapı çilesi Ali Poyrazoğlu’nu isyan ettirdi! “Bodrum kimliğini ve marka değerini yitirdi”

Yıllardır biriktirdiğiniz koleksiyonunuzun büyük bir kısmı yangında kül olmuştu. Kalanları toparlamak için neler yapıyorsunuz?

Çok önemli eserler gitti yangında. Tablolar, kukla ve maske koleksiyonum, dekorlarım, kostümlerim, afişlerim hepsi kül oldu... Kuklalarımın büyük kısmı, 18. ve 19. yüzyıla ait Osmanlı kuklalarıydı. Para biriktirmedim, sanat eseri biriktirdim ama hepsi gitti. Maddi zararı önemsemiyorum, tiyatrocuyum, aynen de devam edeceğim. Seyircilerimden büyük destek geliyor; sakladıkları afişleri ve fotoğrafları bana gönderiyorlar. Kukla hediye alan dostlarım var. Dekorlarım ve kostümlerim gittiği için çok üzülmüyorum, hepsini yeniden yaptırıyorum. Ama Kobay oyunumun dekoru gittiği için çok üzüldüm. Neyse ki Barış Dinçel bana dekorun aynısını yapacağını söyledi. Bu sene oyunu yine sahneleyeceğim.

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Altyapı çilesi Ali Poyrazoğlu’nu isyan ettirdi! “Bodrum kimliğini ve marka değerini yitirdi”

BENİM İÇİN DURMAK YOK

Yangın sonrası sizi çok kişi arayıp, destek olmak istedi mi?

İlk arayan Kültür Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy oldu. "Ne yapabiliriz? Bakanlık olarak elimizden geleni yaparız" dedi. Tiyatro dünyasından üç-dört kişi hariç kimse aramadı. Niye arayamadıklarını onlara sormak lazım. Tiyatrocuların çoğu aramadı ama beni ikinci olarak İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer aradı. Benim için durmak yok. Yine koleksiyon için parça toplamaya devam ediyorum. Tiyatro oyunlarımı sürdürüyorum.

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Altyapı çilesi Ali Poyrazoğlu’nu isyan ettirdi! “Bodrum kimliğini ve marka değerini yitirdi”

Tavrınızı her zaman açıkça ortaya koyan bir sanatçısınız. Tarafsız kalmamak gerektiğini de açıkça dile getiriyorsunuz...

Böyle olmak gerekiyor. Gazeteler, dergiler niye çıkıyor? Neden haber programları yapılıyor? Çünkü düşünüyoruz, geçmişi bugüne, bugünü de geleceğe bağlamak için. Ot gibi yaşayamayız. Yaşadığın çağın tanığı olup, anlamaya çalışacaksın. Tiyatro ile bunu da yapmaya çalışıyoruz. Seyirciler de oyunu izlerken bir yandan güler, düşünür, bir yandan da sorgular. Mühim olan kayıtsız kalmadan sorgulamak. Mesela yaşadığımız çağda en önemli konu çevre sorunudur. Dünyadaki bilim insanları, 'Eğer siyaset ve ekonominin etkisiyle çevre katliamları devam ederse, iki yıl sonra gezegenimizi büyük bir kabus bekliyor' diyor. Dünyadaki doğa katliamlarına son verilmeli. Bunun için tüm insanlık duyarlı olmalı...

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Altyapı çilesi Ali Poyrazoğlu’nu isyan ettirdi! “Bodrum kimliğini ve marka değerini yitirdi”

BODRUM GÜRÜLTÜYE TESLİM

Yıllardır yazlarınızı Bodrum'da geçiriyorsunuz. Son zamanlarda Bodrum sorunlarıyla anılır oldu. Siz neler söylemek istersiniz?

Bodrum'a yazları kapasitesinin çok üstünde insan geliyor. Deli gibi beach'ten gece kulübüne, oradan başka yere koşturan bir grup var. Trafik sorunu da çok büyük, İstanbul'u geçti. Bodrum'da bitmeyen bir su sorunu var. Aynı zamanda çok da pahalı. Anlaşılabilir bir durum değil. Bodrum gece kulüplerinden dolayı gürültüye teslim oldu. Bodrum'a 'eğlence yeri' diyorlar ama sabah erken kalkıp işe gidenler var, okula gidenler var, yaşlılar var, hastalar var. Tatile gelenler burada yaşayanları teslim almış vaziyette. İnsanların huzuru kalmadı. Bodrum kimliğini ve marka değerini yitirdi. Yeniden toparlamak lazım. Sadece su, trafik veya gürültü sorunu da yaşanmıyor.