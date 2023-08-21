Altyapı çilesi Ali Poyrazoğlu’nu isyan ettirdi! “Bodrum kimliğini ve marka değerini yitirdi”

Tavrınızı her zaman açıkça ortaya koyan bir sanatçısınız. Tarafsız kalmamak gerektiğini de açıkça dile getiriyorsunuz...

Böyle olmak gerekiyor. Gazeteler, dergiler niye çıkıyor? Neden haber programları yapılıyor? Çünkü düşünüyoruz, geçmişi bugüne, bugünü de geleceğe bağlamak için. Ot gibi yaşayamayız. Yaşadığın çağın tanığı olup, anlamaya çalışacaksın. Tiyatro ile bunu da yapmaya çalışıyoruz. Seyirciler de oyunu izlerken bir yandan güler, düşünür, bir yandan da sorgular. Mühim olan kayıtsız kalmadan sorgulamak. Mesela yaşadığımız çağda en önemli konu çevre sorunudur. Dünyadaki bilim insanları, 'Eğer siyaset ve ekonominin etkisiyle çevre katliamları devam ederse, iki yıl sonra gezegenimizi büyük bir kabus bekliyor' diyor. Dünyadaki doğa katliamlarına son verilmeli. Bunun için tüm insanlık duyarlı olmalı...