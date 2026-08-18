Karaciğer nakli sonrası uzun süre gözlerden uzaktı: Ufuk Özkan 11 ay sonra yeniden kamera karşısına geçti
Karaciğer yetmezliği nedeniyle geçirdiği nakil operasyonunun ardından uzun süre kameralardan uzak kalan Ufuk Özkan, setlere geri döndü. Ünlü oyuncunun 11 aylık aradan sonra paylaştığı ilk kare sevenlerini sevindirdi. Yeni projesinde Kaymakam karakterine hayat veren Özkan'a en duygusal mesaj ise kardeşi Umut Özkan'dan geldi.
"Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan'dan sevindiren haber geldi. Karaciğer yetmezliği nedeniyle şubat ayında nakil ameliyatı geçiren ünlü oyuncu, 11 aylık zorunlu aranın ardından yeniden kamera karşısına geçti. Setten ilk fotoğrafını esprili bir notla paylaşan Özkan'ın son hali dikkat çekerken, kardeşi Umut Özkan'ın yorumu da ailece yaşanan mutluluğu gözler önüne serdi.
YARDIMINA SET ARKADAŞI KOŞMUŞTU
Karaciğer yetmezliği nedeniyle sağlık durumu ağırlaşan Ufuk Özkan, doktorların yakın takibi altında tedaviye alınmıştı. Yapılan kontroller sonucunda nakil kararı verilirken ünlü oyuncunun yardımına daha önce aynı sette çalıştığı set arkadaşı Salih Kıvırcık koştu.
Gerekli testleri başarıyla tamamlayan Kıvırcık, etik kurul onayının ardından Özkan'a donör oldu. Şubat ayında gerçekleştirilen operasyon sonrası tedavi ve dinlenme sürecine giren oyuncu, aylar sonra yeniden kamera karşısına geçti.
11 AY SONRA YENİDEN KAMERA KARŞISINDA
Sağlık sorunları ve ardından gelen dinlenme dönemi nedeniyle çalışmalarına ara veren Ufuk Özkan, 11 ay sonra yeniden kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun dönüş projesi, Yeşilçam klasiği "Hasip ile Nasip"in günümüz uyarlaması oldu.
Filmde Kaymakam karakterini canlandıran Özkan, setten ilk fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Özkan, "11 aylık uzun bir sakatlıktan sonra yeşil sahalara döndüm" notuyla mesleğine dönüşünü esprili bir dille duyurdu.