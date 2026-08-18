KARDEŞİNDEN DUYGULANDIRAN YORUM

Ufuk Özkan'ın set paylaşımına en anlamlı yorum, kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Umut Özkan'dan geldi. Ağabeyinin sağlık sürecinde sık sık açıklama yapan Umut Özkan, fotoğrafın altına "Ağabeyciğim benim, şükürler olsun bugünleri gördük" mesajını yazdı.