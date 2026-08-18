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Karaciğer nakli sonrası uzun süre gözlerden uzaktı: Ufuk Özkan 11 ay sonra yeniden kamera karşısına geçti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Karaciğer yetmezliği nedeniyle geçirdiği nakil operasyonunun ardından uzun süre kameralardan uzak kalan Ufuk Özkan, setlere geri döndü. Ünlü oyuncunun 11 aylık aradan sonra paylaştığı ilk kare sevenlerini sevindirdi. Yeni projesinde Kaymakam karakterine hayat veren Özkan'a en duygusal mesaj ise kardeşi Umut Özkan'dan geldi.

Karaciğer nakli sonrası uzun süre gözlerden uzaktı: Ufuk Özkan 11 ay sonra yeniden kamera karşısına geçti 1

"Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan'dan sevindiren haber geldi. Karaciğer yetmezliği nedeniyle şubat ayında nakil ameliyatı geçiren ünlü oyuncu, 11 aylık zorunlu aranın ardından yeniden kamera karşısına geçti. Setten ilk fotoğrafını esprili bir notla paylaşan Özkan'ın son hali dikkat çekerken, kardeşi Umut Özkan'ın yorumu da ailece yaşanan mutluluğu gözler önüne serdi.

Karaciğer nakli sonrası uzun süre gözlerden uzaktı: Ufuk Özkan 11 ay sonra yeniden kamera karşısına geçti 2

YARDIMINA SET ARKADAŞI KOŞMUŞTU

Karaciğer yetmezliği nedeniyle sağlık durumu ağırlaşan Ufuk Özkan, doktorların yakın takibi altında tedaviye alınmıştı. Yapılan kontroller sonucunda nakil kararı verilirken ünlü oyuncunun yardımına daha önce aynı sette çalıştığı set arkadaşı Salih Kıvırcık koştu.

Karaciğer nakli sonrası uzun süre gözlerden uzaktı: Ufuk Özkan 11 ay sonra yeniden kamera karşısına geçti 3

Gerekli testleri başarıyla tamamlayan Kıvırcık, etik kurul onayının ardından Özkan'a donör oldu. Şubat ayında gerçekleştirilen operasyon sonrası tedavi ve dinlenme sürecine giren oyuncu, aylar sonra yeniden kamera karşısına geçti.

Karaciğer nakli sonrası uzun süre gözlerden uzaktı: Ufuk Özkan 11 ay sonra yeniden kamera karşısına geçti 4

11 AY SONRA YENİDEN KAMERA KARŞISINDA

Sağlık sorunları ve ardından gelen dinlenme dönemi nedeniyle çalışmalarına ara veren Ufuk Özkan, 11 ay sonra yeniden kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun dönüş projesi, Yeşilçam klasiği "Hasip ile Nasip"in günümüz uyarlaması oldu.

Karaciğer nakli sonrası uzun süre gözlerden uzaktı: Ufuk Özkan 11 ay sonra yeniden kamera karşısına geçti 5

Filmde Kaymakam karakterini canlandıran Özkan, setten ilk fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Özkan, "11 aylık uzun bir sakatlıktan sonra yeşil sahalara döndüm" notuyla mesleğine dönüşünü esprili bir dille duyurdu.

Karaciğer nakli sonrası uzun süre gözlerden uzaktı: Ufuk Özkan 11 ay sonra yeniden kamera karşısına geçti 6

KARDEŞİNDEN DUYGULANDIRAN YORUM

Ufuk Özkan'ın set paylaşımına en anlamlı yorum, kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Umut Özkan'dan geldi. Ağabeyinin sağlık sürecinde sık sık açıklama yapan Umut Özkan, fotoğrafın altına "Ağabeyciğim benim, şükürler olsun bugünleri gördük" mesajını yazdı.

Karaciğer nakli sonrası uzun süre gözlerden uzaktı: Ufuk Özkan 11 ay sonra yeniden kamera karşısına geçti 7

Umut Özkan'ın sözleri, ailenin aylar süren tedavi döneminin ardından yaşadığı mutluluğu yansıttı. Ünlü oyuncunun hayranları ve meslektaşları da paylaşıma destek mesajları bıraktı.

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