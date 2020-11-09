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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeşilçam’ın yakışıklı jönü Sertan Acar kendisine bambaşka bir hayat kurdu! Bakın şimdi ne yapıyor… Yeşilçam’ın yakışıklı jönü Sertan Acar kendisine bambaşka bir hayat kurdu! Bakın şimdi ne yapıyor…
Ayşecik filminde canlandırdığı rolle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncusu Sertan Acar, kendisine bambaşka bir hayat kurdu. Diş hekimliği için sinemayı bırakan Sertan Acar, Kocaeli'de hayvanlar ve doğayla iç içe bir yaşam kurdu. İşte Sertan Acar'ın yeni hayatı...
Giriş Tarihi: 09.11.2020 13:14 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 13:24
1970'li yıllarda Cüneyt Arkın, Yıldız Kenter gibi usta isimlerle birlikte rol alma fırsatı bulan Yeşilçam'ın Yakışıklı Jönü Sertan Acar, yaklaşık 8 filmde oynadıktan sonra hayali olan hekimliği yapabilmek için kariyerinin en parlak döneminde sinemayı bıraktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Daha sonra Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kerpe'ye taşınan Acar, burada kendisini doğaya bıraktı. Acar, kurduğu otelde insanları misafir etmenin yanı sıra, burada çeşitli hayvanların bakımını yapıyor. Havanın güzel olduğu zamanlarda ise teknesiyle birlikte denize açılan Acar, hobi olarak balıkçılıkla ilgileniyor. Sertan Acar ve eşi Meral Acar, şöminenin karşısında kahvelerini yudumlayıp sohbet ederek, hayvanlarla ve doğayla iç içe yaşıyor.
"SİNEMAYI BIRAKTIM VE HEKİM OLMAYI TERCİH ETTİM"
Türk sinemasına nasıl başladığını anlatan Sertan Acar, "İlk filmim Ayşecik. Ediz Hun gibi Yeşilçam'dakilerin çoğu rahmetli oldu Sadri Alışık gibi. İzzet Günay ile oynadık, Cüneyt Arkınla baba ve oğlu oynadık. Ama çoğu vefat etti. Yeşilçam farklı bir olay. Yeşilçam'dan olmaktan da gurur duyuyorum. O zaman diş hekimliğinde okuyordum. 1973-1974 senesinde baktım okulda zorluk çekiyorum, mezun olamayacağım sinemayı bırakmaya karar verdim.
Yıldız Kenter gibi bir dehayla da anne ve oğul olarak Fatma Bacı filminde oynama şerefini buldum. En son filmim de Cüneyt Arkın ile Battal Gazi filmi oldu. Ondan sonra kesinlikle karar verdim, 22-23 yaşında sinemayı bıraktım ve hekim olmayı tercih ettim. Sinemaya 1971 yılında adım attım. Zeynep Değirmencioğlu o zaman ağabeyimin flörtüydü. Dolayısıyla vapurla Kadıköy'e geçerken Karaköy'de vapurla iskele arasına düştü. O zaman üniversite öğrencisiydim, ben de onu çıkarttım. Daha sonra aileyle tanıştık. O zaman da bir film yapıyorlarmış. Bana bir teklifte bulundular öyle başladım.
Yaklaşık 8 filmde oynadım. Hekim olmak için sinemayı bıraktım. Yoksa hekim olamayacaktım. Daha sonra buraya 38 sene önce tesadüf olarak geldim. Burası benim cennetim oldu, çok mutluyum. Burada balık tutuyorum, hayvanlarım var, bir otelimiz, bir de deniz kenarında bir kafemiz var. Burası benim için bir eğlence, ailemle güzel günler geçiriyoruz. Doğal bir ortamda yaşıyoruz, kendimiz ekip biçiyoruz.