Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade’yi gören inanamadı! O fotoğraflı ortalığı birbirine kattı

Üç Kuruş dizisinde canlandırdığı Bahar karakteriyle ekrana geri dönen Nesrin Cavadzade, sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Uraz Kaygılaroğlu'nun partneri olan Cavadzade, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Gökhan Alkan'la yaşadığı aşkla da adından söz ettiren güzel oyuncunun ortaya çıkan fotoğrafı ise herkesi şaşkına çevirdi. Bir dönem estetik tartışmalarıyla gündeme gelen oyuncunun eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.