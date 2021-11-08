09 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade’yi gören inanamadı! O fotoğraflı ortalığı birbirine kattı

Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade’yi gören inanamadı! O fotoğraflı ortalığı birbirine kattı

Üç Kuruş dizisinde canlandırdığı Bahar karakteriyle ekrana geri dönen Nesrin Cavadzade, sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Uraz Kaygılaroğlu'nun partneri olan Cavadzade, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Gökhan Alkan'la yaşadığı aşkla da adından söz ettiren güzel oyuncunun ortaya çıkan fotoğrafı ise herkesi şaşkına çevirdi. Bir dönem estetik tartışmalarıyla gündeme gelen oyuncunun eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 08.11.2021 16:27 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 16:27
  • 1
  • 63
Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade’yi gören inanamadı! O fotoğraflı ortalığı birbirine kattı

Üç Kuruş dizisiyle yeniden ekranlara dönen Nesrin Cavadzade diziseverler tarafından mercek altına alındı. Son yılların en popüler isimlerinden olan güzel oyuncunun ortaya çıkan fotoğrafı ise şaşkına çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 63
Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade’yi gören inanamadı! O fotoğraflı ortalığı birbirine kattı

Bir dönem estetik tartışmalarıyla gündeme gelen oyuncunun eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

  • 3
  • 63
Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade’yi gören inanamadı! O fotoğraflı ortalığı birbirine kattı

İşte Nesrin Cavadzade başta olmak üzere ünlü isimlerin şaşırtan değişimi…

  • 4
  • 63
Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade’yi gören inanamadı! O fotoğraflı ortalığı birbirine kattı

Nesrin Cavadzade

  • 5
  • 63
Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade’yi gören inanamadı! O fotoğraflı ortalığı birbirine kattı

Nesrin Cavadzade