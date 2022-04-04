Üç Kuruş dizisinin Leyla’sı Aslıhan Malbora paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Üç Kuruş adlı dizide canlandırdığı 'Leyla' karakteriyle büyük beğeni toplayan Aslıhan Malbora, sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Diziyle adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu, rol arkadaşı Ekin Koç ile aralarındaki uyumla da dikkat çekti. Malbora, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla olay oldu. Takipçilerinden güzel oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.