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Haberler Galeri Üç Kuruş dizisinin Leyla’sı Aslıhan Malbora paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Üç Kuruş dizisinin Leyla’sı Aslıhan Malbora paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Üç Kuruş adlı dizide canlandırdığı 'Leyla' karakteriyle büyük beğeni toplayan Aslıhan Malbora, sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Diziyle adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu, rol arkadaşı Ekin Koç ile aralarındaki uyumla da dikkat çekti. Malbora, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla olay oldu. Takipçilerinden güzel oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 04.04.2022 13:45
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Üç Kuruş dizisinin Leyla’sı Aslıhan Malbora paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Üç Kuruş dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkan Aslıhan Malbora'nın yıldızı parladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üç Kuruş dizisinin Leyla’sı Aslıhan Malbora paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu, gündeme bomba gibi düştü.

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Üç Kuruş dizisinin Leyla’sı Aslıhan Malbora paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Malbora, sosyal medya paylaşımlarıyla olay oldu.

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Üç Kuruş dizisinin Leyla’sı Aslıhan Malbora paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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Üç Kuruş dizisinin Leyla’sı Aslıhan Malbora paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Aslıhan Malbora'nın yıllar içindeki değişimi ise herkesi şaşırttı. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Üç Kuruş dizisinin Leyla'sı izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.