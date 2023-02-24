TV YAYIN AKIŞI 24 ŞUBAT 2023 | Bugün hangi diziler var? ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Cuma yayınlanan dizi ve film listesi...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremin ardından televizyon kanalları deprem özel yayınlarına geçti. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte vatandaşlar televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını araştıran izleyiciler detaylara ulaşmaya çalışıyor. İşte 24 Şubat 2023 TV yayın akışı...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 24.02.2023 18:15 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 18:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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