24 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TV YAYIN AKIŞI 24 ŞUBAT 2023 | Bugün hangi diziler var? ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Cuma yayınlanan dizi ve film listesi...

TV YAYIN AKIŞI 24 ŞUBAT 2023 | Bugün hangi diziler var? ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Cuma yayınlanan dizi ve film listesi...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremin ardından televizyon kanalları deprem özel yayınlarına geçti. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte vatandaşlar televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını araştıran izleyiciler detaylara ulaşmaya çalışıyor. İşte 24 Şubat 2023 TV yayın akışı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.02.2023 18:15 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 18:20
  • 1
  • 7
TV YAYIN AKIŞI 24 ŞUBAT 2023 | Bugün hangi diziler var? ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Cuma yayınlanan dizi ve film listesi...

Bugün hangi diziler var sorusunun cevabı aratılan konular arasında yerini aldı. Deprem felaketinin ardından yavaş yavaş normale dönmeye başlayan televizyon yayın akışına dair detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Perşembe akşamları izleyicisiyle buluşan Aldatmak, Al Sancak gibi dizlerin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. ATV, Show TV, Star TV, Kanal D güncel yayın listesi haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Bugün hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT 2023 | ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Perşembe yayınlanan dizi ve film listesi...

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Bir Küçük Gün Işığı

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

23:30 Kuruluş Osman

02:00 Aldatmak

04:30 Hercai

  • 3
  • 7
Bugün hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT 2023 | ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Perşembe yayınlanan dizi ve film listesi...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:30 Hayat Şarkısı

13:30 Üç Kız Kardeş

16:15 Aşk ve Umut

17:30 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Hayalet Tetikçi

21:30 Yabancı Sinema Hayalet Tetikçi

22:45 Yargı

01:15 Kuzey Güney

04:15 Güneşi Beklerken

  • 4
  • 7
Bugün hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT 2023 | ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Perşembe yayınlanan dizi ve film listesi...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

09:00 Bu Sabah

11:00 Bir Şansım Olsa

12:00 Kızılcık Şerbeti

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Yabancı Sinema İntikam Kurşunu

01:15 Kızılcık Şerbeti

03:30 Yabancı Sinema İntikam Kurşunu

05:15 Baba

  • 5
  • 7
Bugün hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT 2023 | ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Perşembe yayınlanan dizi ve film listesi...

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:30 Vuslat

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

12:15 Yürek Çıkmazı

14:35 Adını Sen Koy

16:20 Yunus Emre

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

00:15 Al Sancak

02:25 Yürek Çıkmazı

04:45 Yunus Emre