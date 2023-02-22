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Haberler Galeri Survivor erken final mi yapacak? Deprem sonrası Survivor 2023 bitti mi, iptal mi oldu? Yarışmacılar evlerine mi döndü?

Survivor erken final mi yapacak? Deprem sonrası Survivor 2023 bitti mi, iptal mi oldu? Yarışmacılar evlerine mi döndü?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2023, dün akşam yeni bölümü ekrana geldi. Dün gece ilk olarak ünlüler ve gönüllüler takımı haftanın 3. dokunulmazlık oyununda mücadele verdi. Konseyde ise Acun Ilıcalı ülkemizi yasa boğan ve büyük sarsıntıya uğratan depremi yarışmacılara duyurdu. 21 Şubat Salı günü yayınlanan bölümde gözyaşları sel oldu. Programın devam edip, etmeyeceği merak edilirken, Ilıcalı yarışma hakkında çok önemli bir açıklama yaptı. Peki, Survivor bitti mi, erken final mi yapacak? İşte, tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 22.02.2023 16:52 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 16:55
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Survivor erken final mi yapacak? Deprem sonrası Survivor 2023 bitti mi, iptal mi oldu? Yarışmacılar evlerine mi döndü?

15 Ocak tarihinde TV8 ekranlarında hayranlarıyla buluşan Survivor 2023 yarışması, Kahramanmaş merkezli depremler nedeniyle bir süre ara vermişti. Yarışmacıların depremden haberinin olup olmadığı merak konusu olurken, dün yayınlanan bölümde tüm sorular yanıt buldu. Acun Ilcalı konseyde, yaşanan deprem haberini yarışmalarla paylaştı, gözyaşları sel oldu. O anlar ise sosyal medyada gündem yarattı. Peki, Survivor 2023 erken final mi yapacak, devam etmeyecek mi? İşte, ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor erken final mi yapacak? Deprem sonrası Survivor 2023 bitti mi, iptal mi oldu? Yarışmacılar evlerine mi döndü?

SURVİVOR 2023 BİTTİ Mİ?

Survivor 2023 sezonunun devam edip etmemesi merak konusu olurken, Acun Ilıcalı 21 Şubat akşamı konseyde, ülkemizde yaşanan felaket haberini şu ifadelerle paylaştı:

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Survivor erken final mi yapacak? Deprem sonrası Survivor 2023 bitti mi, iptal mi oldu? Yarışmacılar evlerine mi döndü?

''Ülkemizde Kahramanmaraş merkezli çok büyük bir deprem oldu. Ailelerinizle konuştuk. Yakın akrabalarınız arasında can kaybı yok. Ancak ülke olarak çok zor durumdayız. Çekimlere ara veriyoruz. Sizi evlere alacağız.

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Survivor erken final mi yapacak? Deprem sonrası Survivor 2023 bitti mi, iptal mi oldu? Yarışmacılar evlerine mi döndü?

Biz de elimizden geldiğince deprem bölgesine yardım etmeye çalışıyoruz. Zor bir dönemi yaşıyoruz. Fazla da konuşmak istemiyorum. İstediğiniz yakınlarınızla konuşabilirsiniz. Arkadaşlarımız size gerekli bilgileri verecek. Allah yardımcımız olsun milletçe.''

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Survivor erken final mi yapacak? Deprem sonrası Survivor 2023 bitti mi, iptal mi oldu? Yarışmacılar evlerine mi döndü?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da ilk eleme adayları Elanur ve Aziz olmuştu. Yokluk adasında gerçekleşen mücadelede Aziz potadan çıkmıştı. İkinci dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımından potaya giren iki isim Çağla ile Aziz olmuştu, potadan ise Çağla çıkmıştı.