Survivor erken final mi yapacak? Deprem sonrası Survivor 2023 bitti mi, iptal mi oldu? Yarışmacılar evlerine mi döndü?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2023, dün akşam yeni bölümü ekrana geldi. Dün gece ilk olarak ünlüler ve gönüllüler takımı haftanın 3. dokunulmazlık oyununda mücadele verdi. Konseyde ise Acun Ilıcalı ülkemizi yasa boğan ve büyük sarsıntıya uğratan depremi yarışmacılara duyurdu. 21 Şubat Salı günü yayınlanan bölümde gözyaşları sel oldu. Programın devam edip, etmeyeceği merak edilirken, Ilıcalı yarışma hakkında çok önemli bir açıklama yaptı. Peki, Survivor bitti mi, erken final mi yapacak? İşte, tüm detaylar...