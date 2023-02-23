Şeyma Subaşı takipçilerini kızdırdı! 400 bin kişi tek kalemde sildi

Asrın felaketi Türkiye'nin yüreğini yakarken sosyal medyada da bir yandan normalleşme tartışmaları başladı. Bu isimlerden biri de Şeyma Subaşı oldu. Deprem bölgelerindeki görüntüleri müzikle paylaşanlara sitem eden Şeyma Subaşı, bu hareketinden kısa süre sonra Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile St. Moritz tatilinden fotoğraflar paylaşmıştı. Bu kez de New York'ta gelinlik provası yaparken ve gezdiği yerlerden eğlenceli paylaşımlar yapan fenomen isim takipçilerini kızdırdı. 400 bin kişi Şeyma Subaşı'nı takibi bırakarak onu protesto etti.