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Şeyma Subaşı takipçilerini kızdırdı! 400 bin kişi tek kalemde sildi

Asrın felaketi Türkiye'nin yüreğini yakarken sosyal medyada da bir yandan normalleşme tartışmaları başladı. Bu isimlerden biri de Şeyma Subaşı oldu. Deprem bölgelerindeki görüntüleri müzikle paylaşanlara sitem eden Şeyma Subaşı, bu hareketinden kısa süre sonra Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile St. Moritz tatilinden fotoğraflar paylaşmıştı. Bu kez de New York'ta gelinlik provası yaparken ve gezdiği yerlerden eğlenceli paylaşımlar yapan fenomen isim takipçilerini kızdırdı. 400 bin kişi Şeyma Subaşı'nı takibi bırakarak onu protesto etti.

Giriş Tarihi: 23.02.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 09:25
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Şeyma Subaşı takipçilerini kızdırdı! 400 bin kişi tek kalemde sildi

Takipçileri Şeyma Subaşı'na ceza kesti! Olayların kadını Şeyma Subaşı, yaşadığımız asrın felaketinde de tepki çekmeyi başardı!

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Şeyma Subaşı takipçilerini kızdırdı! 400 bin kişi tek kalemde sildi

Deprem bölgelerinden görüntüleri müzikle paylaşanlara sitem edip ardından da Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile St. Moritz tatilinden fotoğraflar paylaşmıştı.

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Şeyma Subaşı takipçilerini kızdırdı! 400 bin kişi tek kalemde sildi

Sosyal medyada eğlenceli paylaşımlarına devam eden Subaşı önceki gün de New York'taki gelinlik provasından ve restoranlardan paylaşım yapınca en büyük sitem takipçilerinden geldi!

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Şeyma Subaşı takipçilerini kızdırdı! 400 bin kişi tek kalemde sildi

DUYARSIZLIĞI TEPKİ TOPLADI

Sabahtan Bülent Cankurt'un haberine göre, bu duyarsızlığına duyarsız kalmayan 400 bin takipçisi takibi bıraktı.

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Şeyma Subaşı takipçilerini kızdırdı! 400 bin kişi tek kalemde sildi

Depremden önce 3.3 milyon olan takipçi sayısı 2.9 milyona düştü.