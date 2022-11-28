Tuzak dizisi de kervana katıldı! Reytinglere mağlup oldu, final yapıyor! Akın Akınözü ve Bensu Soral da çare olmadı...

TV8 ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkan Tuzak dizisinin final yapacağı iddia edildi. Akın Akınözü ve Bensu Soral'ın başrollerinde yer aldığı Tuzak dizisi için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Reytinglerde istediği seviyede yer almayan dizinin 13. bölümde final yapacağı da bir diğer iddia olarak gündeme geliyor. Hayranları ise Tuzak dizisi final mi yapacak, bitiyor mu? sorularına yanıt aranıyor.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 28.11.2022 19:29 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 19:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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