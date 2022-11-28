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Tuzak dizisi de kervana katıldı! Reytinglere mağlup oldu, final yapıyor! Akın Akınözü ve Bensu Soral da çare olmadı...

TV8 ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkan Tuzak dizisinin final yapacağı iddia edildi. Akın Akınözü ve Bensu Soral'ın başrollerinde yer aldığı Tuzak dizisi için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Reytinglerde istediği seviyede yer almayan dizinin 13. bölümde final yapacağı da bir diğer iddia olarak gündeme geliyor. Hayranları ise Tuzak dizisi final mi yapacak, bitiyor mu? sorularına yanıt aranıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2022 19:29 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 19:29
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Tuzak dizisi de kervana katıldı! Reytinglere mağlup oldu, final yapıyor! Akın Akınözü ve Bensu Soral da çare olmadı...

Tuzak dizisi de kervana katıldı. Reytinglere mağlup oldu, final yapıyor. Akın Akınözü ve Bensu Soral da çare olmadı. Başrollerinde Akın Akınözü ve Bensu Soral'ı buluşturan TV8'in iddialı dizisi Tuzak final yapıyor. Reytinglere yenik düşen dizi, 13. bölümüyle ekranlara veda edeceği iddia edildi. Hayranları konu hakkında gelecek son dakika açıklamalara kitlendi. Konu hakkında detayları haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tuzak dizisi de kervana katıldı! Reytinglere mağlup oldu, final yapıyor! Akın Akınözü ve Bensu Soral da çare olmadı...

Akın Akınözü'nün başrolünü Bensu Soral ile paylaştığı Tuzak dizisinden final kararı geldi.

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Tuzak dizisi de kervana katıldı! Reytinglere mağlup oldu, final yapıyor! Akın Akınözü ve Bensu Soral da çare olmadı...

Öyle ki dizinin yayın saati bile değiştirildi. Proje artık çarşamba günleri saat 22.30'da ekranda olacak.

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Tuzak dizisi de kervana katıldı! Reytinglere mağlup oldu, final yapıyor! Akın Akınözü ve Bensu Soral da çare olmadı...

TUZAK FİNAL YAPIYOR

Bu yeni alınan karara rağmen daha sonuç beklenmeden final kararı da verildi ve bu karar, dizi ekibine de ilan edildi. Aytaç Çiçek'in yönetmeni olduğu diziyi, Eylem Canpolat ile Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu kaleme alıyordu.

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Tuzak dizisi de kervana katıldı! Reytinglere mağlup oldu, final yapıyor! Akın Akınözü ve Bensu Soral da çare olmadı...

Dizinin son bölümü 13. bölüm olacak. Projede usta oyuncu Talat Bulut da yer alıyordu.