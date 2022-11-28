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Haberler Galeri Barış Arduç’un eşi Gupse Özay’a ‘Bebek uyuyor mu?’ sorusu geldi! Çiçeği burnunda anne Gupse Özay’dan gülümseten yanıt

Barış Arduç’un eşi Gupse Özay’a ‘Bebek uyuyor mu?’ sorusu geldi! Çiçeği burnunda anne Gupse Özay’dan gülümseten yanıt

'Deliha' film setinde tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başlayan oyuncu Barış Arduç ile Gupse Özay, Temmuz 2020'de dünya evine girdi. Gupse Özay ile Barış Arduç, kızları Jan Asya'yı 9 Eylül 2022 tarihinde kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı. Bebeğinin yüzünü göstermeyen Özay, "Bebek uyuyor mu?" diye soranlara yayınladığı bir video ile yanıt verdi. Gupse Özay'ın paylaşımı sosyal medyada kısa süre içinde viral oldu. İşte Gupse Özay'ın gülümseten o paylaşımı…

Giriş Tarihi: 28.11.2022 16:11 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 16:21
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Barış Arduç’un eşi Gupse Özay’a ‘Bebek uyuyor mu?’ sorusu geldi! Çiçeği burnunda anne Gupse Özay’dan gülümseten yanıt

2 sene önce evlenen oyuncu çift Gupse Özay ile Barış Arduç, kızları Jan Asya'yı 9 Eylül 2022'de kucaklarına alarak anne baba olma duygusunu tattı.

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Barış Arduç’un eşi Gupse Özay’a ‘Bebek uyuyor mu?’ sorusu geldi! Çiçeği burnunda anne Gupse Özay’dan gülümseten yanıt

"BEBEK UYUYOR MU?"

Bebeğinin yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Özay, "Bebek uyuyor mu?" diye soranlara yayınladığı bir video ile cevap verdi.

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Barış Arduç’un eşi Gupse Özay’a ‘Bebek uyuyor mu?’ sorusu geldi! Çiçeği burnunda anne Gupse Özay’dan gülümseten yanıt

'Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Gupse Özay (38) ile Barış Arduç (35), 29 Temmuz 2020'de Çeşme'de nikah masasına oturmuştu.

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Barış Arduç’un eşi Gupse Özay’a ‘Bebek uyuyor mu?’ sorusu geldi! Çiçeği burnunda anne Gupse Özay’dan gülümseten yanıt

Mutlu birliktelikleri süren Özay ve Arduç, üç ay önce de kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı.

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Barış Arduç’un eşi Gupse Özay’a ‘Bebek uyuyor mu?’ sorusu geldi! Çiçeği burnunda anne Gupse Özay’dan gülümseten yanıt

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Gupse Özay, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile "Bebek uyuyor mu?" diye soranlara çektiği esprili bir video ile cevap verdi.