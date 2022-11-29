Şarkıcı Aylin Coşkun'a büyük şok! Yıllardır ilgilendiği babasından 1 milyon dolarlık şantaj

Pop müziğin ünlü sanatçısı Aylin Coşkun'un başı babası ile dertte. 15 yıldır hiçbir karşılık beklemeden babası Yusuf Girgin'in tüm masraflarını karşılayan ünlü sanatçı, aldığı haberle şoke oldu. Yusuf Girgin'in gizlice evlendiğini öğrenen Aylin Coşkun, babasından tüm desteği çekince bu kez de şantajların hedefi oldu.

Giriş Tarihi: 29.11.2022 08:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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