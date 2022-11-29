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Haberler Galeri Şarkıcı Aylin Coşkun'a büyük şok! Yıllardır ilgilendiği babasından 1 milyon dolarlık şantaj

Şarkıcı Aylin Coşkun'a büyük şok! Yıllardır ilgilendiği babasından 1 milyon dolarlık şantaj

Pop müziğin ünlü sanatçısı Aylin Coşkun'un başı babası ile dertte. 15 yıldır hiçbir karşılık beklemeden babası Yusuf Girgin'in tüm masraflarını karşılayan ünlü sanatçı, aldığı haberle şoke oldu. Yusuf Girgin'in gizlice evlendiğini öğrenen Aylin Coşkun, babasından tüm desteği çekince bu kez de şantajların hedefi oldu.

Giriş Tarihi: 29.11.2022 08:54
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Şarkıcı Aylin Coşkun’a büyük şok! Yıllardır ilgilendiği babasından 1 milyon dolarlık şantaj

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 15 yıldır tüm bakım ve masraflarını karşıladığı İzmir'de yaşayan babası Yusuf Girgin'in gizlice evlendiğini öğrendiğince maddi ve manevi desteği kesti.

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Şarkıcı Aylin Coşkun’a büyük şok! Yıllardır ilgilendiği babasından 1 milyon dolarlık şantaj

Buna kızan babasının, ünlü şarkıcıyı tehdit ederek 1 milyon dolar para istediği iddia edildi.

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Şarkıcı Aylin Coşkun’a büyük şok! Yıllardır ilgilendiği babasından 1 milyon dolarlık şantaj

Aylin Coşkun'un ihbarı üzerine savcılık baba hakkında soruşturma başlattı.

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Şarkıcı Aylin Coşkun’a büyük şok! Yıllardır ilgilendiği babasından 1 milyon dolarlık şantaj

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 15 yılı aşkın süredir babası Yusuf Girgin'in tüm bakım ve masraflarını karşılıyordu.

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Şarkıcı Aylin Coşkun’a büyük şok! Yıllardır ilgilendiği babasından 1 milyon dolarlık şantaj

İzmir'deki evinde ikamet eden babasının hastane masraflarını dahil karşılayan genç şarkıcı, iddiaya göre babasının gizli bir şekilde yıllar önce evlendiğini öğrendi.