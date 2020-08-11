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Tuvana Türkay Selçuk Yöntem’le pozuyla olay olmuştu! Aşk açıklaması geldi

Tuvana Türkay, geçtiğimiz haftalarda Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlamak için sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. İkilinin fotoğraftaki samimiyeti ve yazdığı not aralarında aşk olduğu iddialarını gündeme getirmişti. Selçuk Yöntem'in aşk iddialarını yalanlamasının ardından Tuvana Türkay da sessizliğini bozdu.

Giriş Tarihi: 11.08.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 10:11
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Tuvana Türkay Selçuk Yöntem’le pozuyla olay olmuştu! Aşk açıklaması geldi

Tuvana Türkay geçtiğimiz haftalarda 67. yaşına giren usta oyuncu Selçuk Yöntem'in doğum gününü kafaları karıştıran samimi bir poz ve not ile kutlamıştı. Paylaşım sonrası Selçuk Yöntem'le aralarında aşk olduğu haberleriyle gündeme gelen Türkay sessizliğini bozdu.

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Tuvana Türkay Selçuk Yöntem’le pozuyla olay olmuştu! Aşk açıklaması geldi

Kısa sürede gündem olan paylaşım sonrası Selçuk Yöntem ile Tuvana Türkay'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Selçuk Yöntem'in aşk iddialarını yalanlamasından sonra gözler Tuvana Türkay'a çevrilmişti.

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Tuvana Türkay Selçuk Yöntem’le pozuyla olay olmuştu! Aşk açıklaması geldi

Oyuncu, Yöntem ile aralarında bir şey olduğu şeklinde magazin medyasında yazılıp çizilenlere yanıtı Yıldız Tilbe'nin bir sözüyle verdi.

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Tuvana Türkay Selçuk Yöntem’le pozuyla olay olmuştu! Aşk açıklaması geldi

Magazincilerle bir mekan çıkışında karşılaşan Tuvana Türkay, oyuncu kimliğinin yanında aynı zamanda şarkıcılıkla uğraşan bir isim olarak müzik çalışmalarından bahsetti. Yaklaşık 3 aydır yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu aynı zamanda yeni sezonda dizi ve sinema filmlerinde de oynayacağını belirtti.

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Tuvana Türkay Selçuk Yöntem’le pozuyla olay olmuştu! Aşk açıklaması geldi

Selçuk Yöntem ile ilgili sorulan soru üzerine de Tuvana Türkay tavrını net koydu. Türkay, Selçuk Yöntem'in "Hepsi benim kardeşim, lütfen yanlış şeyler yazmayın" şeklindeki açıklamasını hatırlatıp "Selçuk abi çok güzel açıklama yaptı. Ben de çok rahatsız oldum" diyerek bu nedenle de paylaşımını sonradan sildiğini belirtti.