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Tuvana Türkay Selçuk Yöntem’le pozuyla olay olmuştu! Aşk açıklaması geldi
Tuvana Türkay, geçtiğimiz haftalarda Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlamak için sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. İkilinin fotoğraftaki samimiyeti ve yazdığı not aralarında aşk olduğu iddialarını gündeme getirmişti. Selçuk Yöntem'in aşk iddialarını yalanlamasının ardından Tuvana Türkay da sessizliğini bozdu.
Giriş Tarihi: 11.08.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 10:11
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