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Haberler Galeri Merve Çağıran’la aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu ilk kez konuştu: "Linç etmeye kalkıyorsunuz"

Merve Çağıran’la aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu ilk kez konuştu: "Linç etmeye kalkıyorsunuz"

İsmail Hacıoğlu 4 yıl önce nikah masasına oturduğu Duygu Kumarki ile evliliğini 20 gün önce sonlandırmıştı. Ayrılığın hemen ardından eski rol arkadaşı Merve Çağıran ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Hacıoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla aşklarını ilan etmişti. Sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası İsmail Hacıoğlu ilk kez açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 11.08.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 10:45
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Merve Çağıran’la aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu ilk kez konuştu: Linç etmeye kalkıyorsunuz

4 yıllık eşi Duygu Kumarki'den yaklaşık 20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu'nun rol arkadaşı Merve Çağıran ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Hacıoğlu'nun Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Merve Çağıran ile ilişkisini ilan etmesinin ardından büyük tepki çekmişti.

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Merve Çağıran’la aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu ilk kez konuştu: Linç etmeye kalkıyorsunuz

Eski eşi Duygu Kumarki de Hacıoğlu'na imalı mesajlar yollamış, bunları sosyal medyasından yayınlamıştı. Durum karşısında sessizliğini koruyan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran ile ilişkisi hakkında ilk kez açıklama yaptı.

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Merve Çağıran’la aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu ilk kez konuştu: Linç etmeye kalkıyorsunuz

'LİNÇ ETMEYE KALKIYORSUNUZ…'

İsmail Hacıoğlu'nun Merve Çağıran ile ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"Boşanıyoruz dedik evde kırılmadık eşya bırakmadınız... Elinizde delil yokken dava dosyaları olan insanların haberlerinin altına adımı yazmaya kalktınız. Olmadı şimdi de benim paylaşımımdan sonra birbirine umutla bakan iki insanı linç etmeye kalkıyorsunuz. Sebebi buymuş bakın diyorsunuz, 'kesin bu yüzden boşandılar'. İlişki dediğiniz, bir günde biten bir şey değil.

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Merve Çağıran’la aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu ilk kez konuştu: Linç etmeye kalkıyorsunuz

Pandemiden dolayı geciktiğimiz boşanma sürecinde, yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir. Maalesef ne bir eşyamız kırıldı ne de sesimiz yükseldi birbirimize. Asla üçüncü bir kişiden ötürü değil, karşılıklı anlaşarak boşandığımız bu süreçten sonra umutla yaşadıklarım. Mutluluğum da, mutsuzluğum da beni ilgilendirir. Saygılarımla"

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Merve Çağıran’la aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu ilk kez konuştu: Linç etmeye kalkıyorsunuz

ESKİ EŞTEN SERT SÖZLER

Hacıoğlu'nun Merve Çağıran'la aşkını ilan etmesinin ardından Duygu Kumarki de sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.