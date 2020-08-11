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Merve Çağıran’la aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu ilk kez konuştu: "Linç etmeye kalkıyorsunuz"
İsmail Hacıoğlu 4 yıl önce nikah masasına oturduğu Duygu Kumarki ile evliliğini 20 gün önce sonlandırmıştı. Ayrılığın hemen ardından eski rol arkadaşı Merve Çağıran ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Hacıoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla aşklarını ilan etmişti. Sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası İsmail Hacıoğlu ilk kez açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 11.08.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 10:45
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