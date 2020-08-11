Merve Çağıran’la aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu ilk kez konuştu: "Linç etmeye kalkıyorsunuz"

'LİNÇ ETMEYE KALKIYORSUNUZ…'

İsmail Hacıoğlu'nun Merve Çağıran ile ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"Boşanıyoruz dedik evde kırılmadık eşya bırakmadınız... Elinizde delil yokken dava dosyaları olan insanların haberlerinin altına adımı yazmaya kalktınız. Olmadı şimdi de benim paylaşımımdan sonra birbirine umutla bakan iki insanı linç etmeye kalkıyorsunuz. Sebebi buymuş bakın diyorsunuz, 'kesin bu yüzden boşandılar'. İlişki dediğiniz, bir günde biten bir şey değil.