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Ayrıldıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya teknede aşk tazeledi

Bir süredir yan yana görüntülenmeyen ve ayrıldıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, Bodrum'da baş başa tatile çıktı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan fotoğraflarıyla mutluluklarını gösteren çift, şimdi de Cem Yılmaz'ın teknesinde görüntülendi. Çiftin kahkaha dikkatlerden kaçmazken objektiflere romantik görüntüler verdiler.

Giriş Tarihi: 11.08.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 09:50
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Ayrıldıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya teknede aşk tazeledi

Bir süredir birlikte görüntülenmeyen ve ayrıldıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, Bodrum'da baş başa tatile çıktı.

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Ayrıldıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya teknede aşk tazeledi

Çift, Cem Yılmaz'ın Samatya adlı teknesiyle mavi turda görüntülendi.

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Ayrıldıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya teknede aşk tazeledi

Yalıkavak'ta bulunan bir koya demirleyen ikili, teknede eğlenceli vakit geçirdi.

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Ayrıldıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya teknede aşk tazeledi

Havanın yağmurlu olmasından dolayı denize girmeyi tercih etmeyen Sarıkaya ve Yılmaz, telefonlarından video izleyerek kahkaha attı.


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Ayrıldıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya teknede aşk tazeledi

Cem Yılmaz'ın esprilerine kahkaha atan Serenay Sarıkaya'nın sevgilisini omzundan öpmesi dikkatlerden kaçmadı.