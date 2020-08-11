Ayrıldıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya teknede aşk tazeledi

Bir süredir yan yana görüntülenmeyen ve ayrıldıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, Bodrum'da baş başa tatile çıktı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan fotoğraflarıyla mutluluklarını gösteren çift, şimdi de Cem Yılmaz'ın teknesinde görüntülendi. Çiftin kahkaha dikkatlerden kaçmazken objektiflere romantik görüntüler verdiler.