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Tuvana Türkay galada skandal sözler söylemişti! Dava açtı

Tuvana Türkay ve Onur Tuna'nın başrollerini paylaştığı 'Ağır Romantik' filminin galasında söylediği skandal sözler sosyal medyaya damga vurdu. Galada konuşma yapan Onur Tuna, 'Çekimlerde çok eğlendik' şeklinde bir açıklamada bulundu. Tuna'nın ardından mikrofonu devralan Tuvana Türkay, 'Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim' sözleriyle herkesi şoke etti. Türkay'ın açıklamaları galada soğuk rüzgarlar estirdi. Sosyal medya üzerinden çok sayıda eleştiri yazısı yazılırken Türkay hukuka aykırı söylemlerle ilgili hukuki yollara başvuracağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 19.02.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 11:44
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Tuvana Türkay galada skandal sözler söylemişti! Dava açtı

Ağır Romantik filminin önceki akşam gerçekleşen galasında, Onur Tuna'nın, "Çekimlerde çok eğlendik" açıklamasının ardından mikrofonların çevrildiği Tuvana Türkay "Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim" diyerek dalga geçer gibi konuşunca, hem Tuna'nın hem de usta oyuncu Altan Erkekli'nin yüz ifadeleri değişti.

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Tuvana Türkay galada skandal sözler söylemişti! Dava açtı

Türkay'ın skandal açıklamalarından sonra sosyal medya adeta genç oyuncuyu linç etti.

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Tuvana Türkay galada skandal sözler söylemişti! Dava açtı

Yaptığı hareketin saygısızca olduğunu düşünen kullanıcılar, iki oyuncuya da ayıp ettiğini yazdı.

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Tuvana Türkay galada skandal sözler söylemişti! Dava açtı

Tüm bu eleştirel yorumlardan sonra Türkay sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Türkay, "Röportaja çıkmadan, içeride bütün oyuncular bu cümlenin klişeliğiyle ilgili espriler yaptık ve gülüp, eğlendik. En az çekilen 10 filmin 8 tanesinin galasında 'Biz çekerken çok eğlendik' denmesinin şakasını yaptığım için kusura bakmayın. Çünkü inanılmaz derecede kötü niyetli, kötü kalpli ve kötülükle beslenen insanlar olduğunuz aklımdan çıkmış. Ayrıca partnerim 'Eğlenerek çektik' diyor. Dolayısıyla; kusur, görenindir" dedi.

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Tuvana Türkay galada skandal sözler söylemişti! Dava açtı

Sosyal medyada gelen eleştirilerin ardından harekete geçen Tuvana Türkay ve avukatı hukuka aykırı söylemlerle ilgili hukuki yollara başvuracağını duyurdu. Müvekkiline yönelik sistematik bir şekilde dijital şiddet uygulandığını belirten Avukat Meltem Banko bu konuda her türlü yasal yollara başvuracaklarını ve bu siber zorbalığa en kısa zamanda son vereceklerini açıkladı.