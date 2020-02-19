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Tuvana Türkay galada skandal sözler söylemişti! Dava açtı
Tuvana Türkay ve Onur Tuna'nın başrollerini paylaştığı 'Ağır Romantik' filminin galasında söylediği skandal sözler sosyal medyaya damga vurdu. Galada konuşma yapan Onur Tuna, 'Çekimlerde çok eğlendik' şeklinde bir açıklamada bulundu. Tuna'nın ardından mikrofonu devralan Tuvana Türkay, 'Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim' sözleriyle herkesi şoke etti. Türkay'ın açıklamaları galada soğuk rüzgarlar estirdi. Sosyal medya üzerinden çok sayıda eleştiri yazısı yazılırken Türkay hukuka aykırı söylemlerle ilgili hukuki yollara başvuracağını duyurdu.
Giriş Tarihi: 19.02.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 11:44
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