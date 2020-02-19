Ebru Polat sevgilisi hakkında yorum yapanlara tepki gösterdi: Salak mısınız? Ebru Polat'ın sevgilisi kim?

Ben öyle malını mülkünü gösteren bir tip değilim. O yüzden beni tanımayanlar ve yeni takip edenler saygılı olacaksınız, böyle bir dünya yok. Kimse bana artık bu tür şeyler söyleyemez geçti o işler. Atı alan Üsküdar'ı geçti canım eşek gibi çalışıyorum ben. Zengin adam kovalamıyorum. Kovalasam da hakkımdır valla fıstık gibi güzel, eğitimli, başarılı bir kızım. Her şey hakkım ben. Ayrıca bu saatten sonra zengin adamlar beni kovalar."