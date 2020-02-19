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Ebru Polat sevgilisi hakkında yorum yapanlara tepki gösterdi: Salak mısınız? Ebru Polat'ın sevgilisi kim?

Ebru Polat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara gelen yorumlara tepki gösterdi. Dubai'de tatil yapan Ebru Polat, "Parası için o adamla beraber" yorumları sonrası bir video çekti. Kendisinin 4 şirketi ve her hafta konseri olduğunu belirten güzel şarkıcı Ebru Polat, "Salak mısınız?" sözleriyle sert bir çıkışa imza attı. İşte ünlü sanatçının sevgilisi hakkında yapılan yorumlara verdiği tepki. Peki Ebru Polat'ın sevgilisi kim? Neden sevgilisini sır gibi saklıyor?

Giriş Tarihi: 19.02.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 11:25
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Ebru Polat sevgilisi hakkında yorum yapanlara tepki gösterdi: Salak mısınız? Ebru Polat'ın sevgilisi kim?

Ebru Polat sevgilisi ve kendisi hakkında yapılan yorumları sert bir dille eleştirdi. Yeni sevgilisinin yüzünü saklayan Ebru Polat, henüz kim olduğunu açıklamadı. Dubai'de tatil yapan Ebru Polat, "parası için onunla birliktesin" mesajlarını sert bir dille eleştirdi. İşte Ebru Polat'ın sosyal medyayı sallayan o cevabı...

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Ebru Polat sevgilisi hakkında yorum yapanlara tepki gösterdi: Salak mısınız? Ebru Polat'ın sevgilisi kim?

Ebru Polat Instagram hesabından yayınladığı video ile tepkisini orataya koydu.

İşte Ebru Polat'ın verdiği cevap;

"Benim sevenlerim asla öyle şeyler konuşmaz. Çünkü benim eşek gibi çalıştığımı çok iyi biliyorlar. Fakat takipçim sayım iki günde iki kat falan arttı ve saçma sapan yorumlar da geliyor. Mesela 'Zengin adam buldu'... Lan siz beni hiç tanımıyorsunuz. Zenginlik derken? Bende yeterince her şey var. Şu saatten sonra öyle şeylere ihtiyacım mı kalmış? Salak mısınız ya siz?

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Ebru Polat sevgilisi hakkında yorum yapanlara tepki gösterdi: Salak mısınız? Ebru Polat'ın sevgilisi kim?

Ben öyle malını mülkünü gösteren bir tip değilim. O yüzden beni tanımayanlar ve yeni takip edenler saygılı olacaksınız, böyle bir dünya yok. Kimse bana artık bu tür şeyler söyleyemez geçti o işler. Atı alan Üsküdar'ı geçti canım eşek gibi çalışıyorum ben. Zengin adam kovalamıyorum. Kovalasam da hakkımdır valla fıstık gibi güzel, eğitimli, başarılı bir kızım. Her şey hakkım ben. Ayrıca bu saatten sonra zengin adamlar beni kovalar."

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Ebru Polat sevgilisi hakkında yorum yapanlara tepki gösterdi: Salak mısınız? Ebru Polat'ın sevgilisi kim?

Benim 4 tane şirketim var, şarkıcılık mesleğim var, her hafta konserlerim var. Artık ben öyle paralı adam kovalayacak durumda değilim ki zaten. Hiç ihtiyacım yok üçle çapar beşle bölerim kusura bakmayın. Ben sadece hava atmayı sevmiyorum.

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Ebru Polat sevgilisi hakkında yorum yapanlara tepki gösterdi: Salak mısınız? Ebru Polat'ın sevgilisi kim?

Verdiği cevapla gündeme gelen Ebru Polat'ın özel hayatı merak konusu oldu. "Ebru Polat'ın sevgilisi kim?" sorusu internet dünyasında araştırılırken, ünlü sanatçı sevgilisini sır gibi saklamaya devam ediyor.