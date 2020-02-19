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Ebru Polat sevgilisi hakkında yorum yapanlara tepki gösterdi: Salak mısınız? Ebru Polat'ın sevgilisi kim?
Ebru Polat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara gelen yorumlara tepki gösterdi. Dubai'de tatil yapan Ebru Polat, "Parası için o adamla beraber" yorumları sonrası bir video çekti. Kendisinin 4 şirketi ve her hafta konseri olduğunu belirten güzel şarkıcı Ebru Polat, "Salak mısınız?" sözleriyle sert bir çıkışa imza attı. İşte ünlü sanatçının sevgilisi hakkında yapılan yorumlara verdiği tepki. Peki Ebru Polat'ın sevgilisi kim? Neden sevgilisini sır gibi saklıyor?
Giriş Tarihi: 19.02.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 11:25
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