Bir Zamanlar Çukurova’ya büyük ilgi! Adana halkı kucak açtı!

KOZAN KALESİ: HÜNKAR VE FEKELİ'NİN BULUŞMA NOKTASI!

Bir Zamanlar Çukurova'nın en romantik sahnelerine ev sahipliği yapan yer Kozan Kalesi! Hünkar ve Fekeli'nin buluşma noktası olan kale, Asurlar veya Hititler'den kalma adeta geçmişe açılan bir kapı. İçindeki gizli yol ve mahzenleri, kendisini çevreleyen su sarnıçlarıyla kale, hikayeye büyülü bir atmosfer sunuyor.