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Bir Zamanlar Çukurova’ya büyük ilgi! Adana halkı kucak açtı
Atv'nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, Adana'nın Kozan ilçesinde de sevgiyle karşılanıyor. Dizinin, soluksuz izlenen sahnelerinin önemli bir bölümü Adana'nın Kozan ilçesindeki Kozan Kalesi, Arıkan Konağı ve Kozan Yukarı Çarşı'da çekiliyor. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, tüm belediye çalışanları ve Kozan halkının sıcak ev sahipliğiyle 'Bir Zamanlar Çukurova' birbirinden büyüleyici tarihi mekanlarıyla merak uyandırmaya devam ediyor.
Giriş Tarihi: 19.02.2020 12:12 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 12:20
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Bir Zamanlar Çukurova’ya büyük ilgi! Adana halkı kucak açtı!
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Bir Zamanlar Çukurova’ya büyük ilgi! Adana halkı kucak açtı!
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Bir Zamanlar Çukurova’ya büyük ilgi! Adana halkı kucak açtı!
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Bir Zamanlar Çukurova’ya büyük ilgi! Adana halkı kucak açtı!
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Bir Zamanlar Çukurova’ya büyük ilgi! Adana halkı kucak açtı!