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Bir Zamanlar Çukurova’ya büyük ilgi! Adana halkı kucak açtı

Atv'nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, Adana'nın Kozan ilçesinde de sevgiyle karşılanıyor. Dizinin, soluksuz izlenen sahnelerinin önemli bir bölümü Adana'nın Kozan ilçesindeki Kozan Kalesi, Arıkan Konağı ve Kozan Yukarı Çarşı'da çekiliyor. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, tüm belediye çalışanları ve Kozan halkının sıcak ev sahipliğiyle 'Bir Zamanlar Çukurova' birbirinden büyüleyici tarihi mekanlarıyla merak uyandırmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 19.02.2020 12:12 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 12:20
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Bir Zamanlar Çukurova’ya büyük ilgi! Adana halkı kucak açtı!
Bir Zamanlar Çukurova’ya büyük ilgi! Adana halkı kucak açtı!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Perşembe gecelerinin vazgeçilmezi 'Bir Zamanlar Çukurova', kostüm ve dekorları kadar mekanları ile de ilgi çekiyor.

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Bir Zamanlar Çukurova’ya büyük ilgi! Adana halkı kucak açtı!
Bir Zamanlar Çukurova’ya büyük ilgi! Adana halkı kucak açtı!

İlgiyle takip edilen dizinin, soluksuz izlenen sahnelerinin önemli bir bölümü Adana'nın Kozan ilçesindeki Kozan Kalesi, Arıkan Konağı ve Kozan Yukarı Çarşı'da çekiliyor.

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Bir Zamanlar Çukurova’ya büyük ilgi! Adana halkı kucak açtı!
Bir Zamanlar Çukurova’ya büyük ilgi! Adana halkı kucak açtı!

KOZAN KALESİ: HÜNKAR VE FEKELİ'NİN BULUŞMA NOKTASI!

Bir Zamanlar Çukurova'nın en romantik sahnelerine ev sahipliği yapan yer Kozan Kalesi! Hünkar ve Fekeli'nin buluşma noktası olan kale, Asurlar veya Hititler'den kalma adeta geçmişe açılan bir kapı. İçindeki gizli yol ve mahzenleri, kendisini çevreleyen su sarnıçlarıyla kale, hikayeye büyülü bir atmosfer sunuyor.

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Bir Zamanlar Çukurova’ya büyük ilgi! Adana halkı kucak açtı!
Bir Zamanlar Çukurova’ya büyük ilgi! Adana halkı kucak açtı!

Bir başka büyüleyici mekan ise Hatip'in konağı olan 1890'larda inşa edilen Arıkan Konağı! Kalenin eteklerinde yetişen dikenli incirler, çam ağaçları, çepeçevre uzanan manastırın sur duvarları içerisine yerleşen bu tarihi mekan da dizinin can alıcı sahnelerine ev sahipliği yapıyor.

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Bir Zamanlar Çukurova’ya büyük ilgi! Adana halkı kucak açtı!
Bir Zamanlar Çukurova’ya büyük ilgi! Adana halkı kucak açtı!

Diziyi gerçek bir atmosfere dönüştüren sevilen küçük esnafları ise, Kozan Kalesi'nin eteklerinde yer alan birçok tarihi dükkanı mesken tutuyor.