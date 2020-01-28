Tuvaletteki tecavüz dehşetinin detayları ortaya çıktı!

LUCCA'DAN YAZILI AÇIKLAMA

"Söz konusu iddia ile ilgili gerekli önlemler olay anında alınmıştır. İddia edilen olay, iki çalışanımız arasındadır. Bazı haberlerde geçtiği gibi müşterimizle ilgili bir durum söz konusu değildir. Konuyu haber aldığımız zaman, derhal suça konu olan eylemi gerçekleştirdiği iddia olunan çalışanımız işletmemizdeki görevinden geçici olarak uzaklaştırılmış, ardından konuyla ilgili olarak noter kanalı ile savunması istenmiş, savunmasını sunmadığından dolayı da iş akdinin sonlandırılmasına karar verilmiştir. İddia olunan olayın mağduru konumundaki kadın personelimiz işletmemizdeki görevine devam etmektedir. Biz iş yeri olarak üzerimize düşen gerekli önemleri aldık. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmuştur. Olay şu an yargıya intikal ettiğinden dolayı gelişmeleri takip edip, önümüzdeki günlerde kamuoyuna bilgi vereceğiz."