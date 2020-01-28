Tuvaletteki tecavüz dehşetinin detayları ortaya çıktı! İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan bir mekanda tecavüz dehşeti yaşandı. Bebek'in en popüler mekanında tanınmış işletmecinin, tuvalette kadın müşteriye tecavüz etmeye kalktığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Giriş Tarihi: 28.01.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 09:59
Pazartesi günü Takvim Gazetesi'nde yer alan "Bebek'te skandal! Tuvalette tecavüz şoku" haberiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.
İstanbul'un en popüler mekanında tanınmış işletmecinin, kadın müşteriye tecavüz etmeye kalktığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Olayın gün yüzüne çıkmasının ardından Bebek Lucca'dan basın açıklaması geldi.
Olayın doğru olduğunu fakat skandalın kadın müşteri ile değil iki çalışan arasında geçtiği açıklandı. İşletmeci Alper İri'nin, garson olarak çalışan R.D.'nin üzerine kapıyı kilitleyip tuvalette ona tecavüz etmeye kalkıştığı iddia edilmişti.
Bu skandalın ardından Bebek Lucca'nın yetkilileri, gerekli tüm yasal işlemleri başlattığını duyurdu. Lucca'nın basın açıklaması ise şöyleydi:
LUCCA'DAN YAZILI AÇIKLAMA "Söz konusu iddia ile ilgili gerekli önlemler olay anında alınmıştır. İddia edilen olay, iki çalışanımız arasındadır. Bazı haberlerde geçtiği gibi müşterimizle ilgili bir durum söz konusu değildir. Konuyu haber aldığımız zaman, derhal suça konu olan eylemi gerçekleştirdiği iddia olunan çalışanımız işletmemizdeki görevinden geçici olarak uzaklaştırılmış, ardından konuyla ilgili olarak noter kanalı ile savunması istenmiş, savunmasını sunmadığından dolayı da iş akdinin sonlandırılmasına karar verilmiştir. İddia olunan olayın mağduru konumundaki kadın personelimiz işletmemizdeki görevine devam etmektedir. Biz iş yeri olarak üzerimize düşen gerekli önemleri aldık. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmuştur. Olay şu an yargıya intikal ettiğinden dolayı gelişmeleri takip edip, önümüzdeki günlerde kamuoyuna bilgi vereceğiz."