‘Gel Dese Aşk’ın okuma provaları başladı! Fırtına gibi geliyor

Atv ekranlarının yeni dizisi 'Gel Dese Aşk fırtına gibi ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Senaryosuyla olduğu kadar kadrosuyla da izleyicileri heyecanlandıran dizinin oyuncuları ilk provalar için bir araya geldi. Yapımcılığını Sinegraf'ın üstlendiği 'Gel Dese Aşk', yakında atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor...