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‘Gel Dese Aşk’ın okuma provaları başladı! Fırtına gibi geliyor

Atv ekranlarının yeni dizisi 'Gel Dese Aşk fırtına gibi ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Senaryosuyla olduğu kadar kadrosuyla da izleyicileri heyecanlandıran dizinin oyuncuları ilk provalar için bir araya geldi. Yapımcılığını Sinegraf'ın üstlendiği 'Gel Dese Aşk', yakında atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor...

Giriş Tarihi: 28.01.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 09:56
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‘Gel Dese Aşk’ın okuma provaları başladı! Fırtına gibi geliyor

Dizileriyle milyonları ekrana kilitleyen atv'den müjde... Atv'nin yeni dizisi 'Gel Dese Aşk', konusu kadar iddialı oyuncu kadrosuyla da çok konuşulacak.

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‘Gel Dese Aşk’ın okuma provaları başladı! Fırtına gibi geliyor

Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu ve İlayda Çevik'in rol aldığı dizinin, oyuncuları okuma provası için bir araya geldi.

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‘Gel Dese Aşk’ın okuma provaları başladı! Fırtına gibi geliyor

Öykü Gürman, Ertan Saban ve Altan Gördüm'ün de rol aldığı dizi; mutsuzluklarını, suskunluklarının arkasında büyüten insanların hikayesini ele alıyor.

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‘Gel Dese Aşk’ın okuma provaları başladı! Fırtına gibi geliyor

Yapımcılığını Sinegraf'ın üstlendiği 'Gel Dese Aşk', yakında atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor...

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‘Gel Dese Aşk’ın okuma provaları başladı! Fırtına gibi geliyor

Osman Sınav, yeni projesiyle çok iddialı.