Milyoner'e damga vuran 'çiğ köfte' sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 862.yeni bölüm soru ve cevapları...

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in 862.yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olan Kim Milyoner Olmak İster'in 862.yeni bölümüne ''Hangisi çiğ köftenin ana malzemelerindendir?'' sorusunu seyirciye yönelten yarışmacı damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 862.yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular ve cevapları...

Giriş Tarihi: 28.01.2020 04:08 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 04:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





