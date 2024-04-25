25 Nisan 2024, Perşembe
Tutuklanmışlardı! Nihal Candan 37 kiloya düştü! "Cennete gitmek istiyorum"
Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, geçtiğimiz yıl fenomenler soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Silivri Cezaevi'nde tutulan kardeşlerden Nihal Candan'ın, protesto amacıyla yemek yemediği ve "anoreksiya nevroza" isimli hastalığa yakalandığı öğrenildi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 25.04.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 12:01
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