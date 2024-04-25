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Tutuklanmışlardı! Nihal Candan 37 kiloya düştü! "Cennete gitmek istiyorum"

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, geçtiğimiz yıl fenomenler soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Silivri Cezaevi'nde tutulan kardeşlerden Nihal Candan'ın, protesto amacıyla yemek yemediği ve "anoreksiya nevroza" isimli hastalığa yakalandığı öğrenildi. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 12:01
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Tutuklanmışlardı! Nihal Candan 37 kiloya düştü! Cennete gitmek istiyorum

Lüks yaşamlarını sosyal medyada sergilemeleriyle tanınan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, geçen yıl fenomenlere düzenlenen operasyonlara dahil edildi. Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile ilişkilendirildikleri iddia edilen Candan kardeşler, 14 Kasım 2023 tarihinde gözaltına alındı ve 16 Kasım'da tutuklandı.

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Tutuklanmışlardı! Nihal Candan 37 kiloya düştü! Cennete gitmek istiyorum

İki kardeş Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konuldu. Nihal Candan, tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladı.

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Tutuklanmışlardı! Nihal Candan 37 kiloya düştü! Cennete gitmek istiyorum

37 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ

Posta Gazetesi'nin haberine göre bir süre sonra yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalığa yakalandı.

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Tutuklanmışlardı! Nihal Candan 37 kiloya düştü! Cennete gitmek istiyorum

'Yemek yememe hastalığı' olarak da bilinen bu rahatsızlık nedeniyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın psikolojisinin de bozuk olduğu, cezaevinde tedavi gördüğü öğrenildi.

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Tutuklanmışlardı! Nihal Candan 37 kiloya düştü! Cennete gitmek istiyorum

"CENNETE GİTMEK İSTİYORUM"

İki kardeşin avukatı Kasım Ergün, "Nihal tutuklanmasına isyan edip yemek yememeye başladı ve bu durum kalıcı bir hal aldı. Psikolojisi bozuk, 'Cennete gitmek istiyorum' diyor. Hastaneye sevki için cezaevi idaresine başvurduk" dedi.