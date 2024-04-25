İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin'in son haline bakın! Aynı babası! Annesi de çok ünlü...

İnci Taneleri'nde Azem karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan, özel hayatıyla da sık sık gündemde. Geçtiğimiz günler Cansu Taşkın'la aşk yaşadığı yönündeki haberlerle adından söz ettiren oyuncu, hayranları tarafından yakın takibe alındı. 2006 yılında nikah masasına oturan Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin çiftinin oğlu Rodin Nazım büyüdü, kocaman oldu. Şimdilerde 15 yaşında olan Rodin, babasına benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte detaylar...