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İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin'in son haline bakın! Aynı babası! Annesi de çok ünlü...

İnci Taneleri'nde Azem karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan, özel hayatıyla da sık sık gündemde. Geçtiğimiz günler Cansu Taşkın'la aşk yaşadığı yönündeki haberlerle adından söz ettiren oyuncu, hayranları tarafından yakın takibe alındı. 2006 yılında nikah masasına oturan Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin çiftinin oğlu Rodin Nazım büyüdü, kocaman oldu. Şimdilerde 15 yaşında olan Rodin, babasına benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 11:17
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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin’in son haline bakın! Aynı babası! Annesi de çok ünlü...

Başrollerinde Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı dizide Azem karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın hayatı merak ediliyor.

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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin’in son haline bakın! Aynı babası! Annesi de çok ünlü...

Erdoğan'ın oğlu ise merak konusu oluyor. 2006 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin çiftinin oğlu Rodin Nazım Erdoğan, büyüdü.

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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin’in son haline bakın! Aynı babası! Annesi de çok ünlü...

Velayeti annede olan Rodin Nazım Erdoğan, babası Yılmaz Erdoğan ve ablası Berfin Erdoğan ile de sık sık vakit geçiriyor.

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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin’in son haline bakın! Aynı babası! Annesi de çok ünlü...

"BABASININ KOPYASI"

Yılmaz Erdoğan'ın biricik oğlu Rodin'i görenler, 'babasının kopyası' demeden geçemiyor. İşte Yılmaz Erdoğan başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin’in son haline bakın! Aynı babası! Annesi de çok ünlü...

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