Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Afra Saraçoğlu, Demet Özdemir dahil hepsini solladı! IMDb Starmetre’nin ilk sırasındaki isim...

Türkiye'nin en popüler ismi belli oldu. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Afra Saraçoğlu, Demet Özdemir dahil hepsini solladı. Filmler ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerine göre en popüler isim listesi güncellendi. İşte, güncel listeye göre popüler o isimler...