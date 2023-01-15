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Haberler Galeri Türkiye'nin en popüler ismi belli oldu! Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Afra Saraçoğlu, Demet Özdemir dahil hepsini solladı! IMDb Starmetre'nin ilk sırasındaki isim...

Türkiye'nin en popüler ismi belli oldu! Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Afra Saraçoğlu, Demet Özdemir dahil hepsini solladı! IMDb Starmetre'nin ilk sırasındaki isim...

Türkiye'de en popüler ünlüler listesi yeniden değişti. IMDb sitesi tarafından düzenli olarak güncellenen starmetre Türkiye verilerine göre listede yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Özdemir, Afra Saraçoğlu ve Neslihan Atagül gibi isimleri geride bırakan isim dikkatleri üzerine çekti. İşte, Türkiye'nin en popüler isimleri listesindeki o isim...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.01.2023 19:08 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 19:42
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Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Afra Saraçoğlu, Demet Özdemir dahil hepsini solladı! IMDb Starmetre’nin ilk sırasındaki isim...

Türkiye'nin en popüler ismi belli oldu. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Afra Saraçoğlu, Demet Özdemir dahil hepsini solladı. Filmler ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerine göre en popüler isim listesi güncellendi. İşte, güncel listeye göre popüler o isimler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Afra Saraçoğlu, Demet Özdemir dahil hepsini solladı! IMDb Starmetre’nin ilk sırasındaki isim...

49. Dilan Çiçek Deniz

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Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Afra Saraçoğlu, Demet Özdemir dahil hepsini solladı! IMDb Starmetre’nin ilk sırasındaki isim...

48. Mert Ramazan Demir

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Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Afra Saraçoğlu, Demet Özdemir dahil hepsini solladı! IMDb Starmetre’nin ilk sırasındaki isim...

47. Selahattin Paşalı

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Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Afra Saraçoğlu, Demet Özdemir dahil hepsini solladı! IMDb Starmetre’nin ilk sırasındaki isim...

46. Osman Sonant