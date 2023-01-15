15 Ocak 2023, Pazar
Türkiye'nin en popüler ismi belli oldu! Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Afra Saraçoğlu, Demet Özdemir dahil hepsini solladı! IMDb Starmetre'nin ilk sırasındaki isim...
Türkiye'de en popüler ünlüler listesi yeniden değişti. IMDb sitesi tarafından düzenli olarak güncellenen starmetre Türkiye verilerine göre listede yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Özdemir, Afra Saraçoğlu ve Neslihan Atagül gibi isimleri geride bırakan isim dikkatleri üzerine çekti. İşte, Türkiye'nin en popüler isimleri listesindeki o isim...
Giriş Tarihi: 15.01.2023 19:08 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 19:42
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