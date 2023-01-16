16 Ocak 2023, Pazartesi
Survivor 15 Ocak ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2023 dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İLK ELEME ADAYI...
TV8'in vazgeçilmez yarışması, Survivor 2023'ün yeni sezonu dün akşam ekranlara geldi. Fenomen isimlerin de yer aldığı programda ünlüler ve gönüllüer takımı ilk ödül ve dokunulmazlık yarışına çıktı. Nefes kesen mücadeleyi merak eden izleyiciler, "Survivor 15 Ocak ödül oyununu kim kazandı?","Survivor 2023 dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularını sorgulamaya başladı.İşte, 15 Ocak 2023 Survivor'da yaşanan gelişmeler...
Giriş Tarihi: 16.01.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 09:42
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