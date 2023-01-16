Survivor 15 Ocak ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2023 dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İLK ELEME ADAYI...

Survivor 2023, 15 Ocak akşamı nefes kesen bölümüyle ilk açılışını yaptı. Ünlüler ve gönüllüler olarak mücadeleye başlayan yarışmacılar arasında fenomenler de yer aldı. Yarışmacılar ilk gün başlangıç olarak baraka için ödül oyununa çıktı ve ardından da dokunulmazlık müsabakasında ter döktü. İşte, dün akşam yaşanan gelişmelerin detayları...