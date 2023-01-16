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Haberler Galeri Survivor 15 Ocak ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2023 dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İLK ELEME ADAYI...

Survivor 15 Ocak ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2023 dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İLK ELEME ADAYI...

TV8'in vazgeçilmez yarışması, Survivor 2023'ün yeni sezonu dün akşam ekranlara geldi. Fenomen isimlerin de yer aldığı programda ünlüler ve gönüllüer takımı ilk ödül ve dokunulmazlık yarışına çıktı. Nefes kesen mücadeleyi merak eden izleyiciler, "Survivor 15 Ocak ödül oyununu kim kazandı?","Survivor 2023 dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularını sorgulamaya başladı.İşte, 15 Ocak 2023 Survivor'da yaşanan gelişmeler...

Giriş Tarihi: 16.01.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 09:42
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Survivor 15 Ocak ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2023 dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İLK ELEME ADAYI...

Survivor 2023, 15 Ocak akşamı nefes kesen bölümüyle ilk açılışını yaptı. Ünlüler ve gönüllüler olarak mücadeleye başlayan yarışmacılar arasında fenomenler de yer aldı. Yarışmacılar ilk gün başlangıç olarak baraka için ödül oyununa çıktı ve ardından da dokunulmazlık müsabakasında ter döktü. İşte, dün akşam yaşanan gelişmelerin detayları...

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Survivor 15 Ocak ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2023 dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İLK ELEME ADAYI...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2023 yarışmasında kıran kırana bir dokunulmazlık oyunu Murat Ceylan'ın sunumu ile gerçekleşti. Dokunulmazlık yarışında nefes kesen mücadele sonunda Ünlüler 1 - 3 Gönüllüler skoru ile dokunulmazlık Gönüllüler takımının oldu.Oyunun kazananına pirinç ve yağ verildi.

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Survivor 15 Ocak ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2023 dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İLK ELEME ADAYI...

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kaybeden Ünlüler takımı, elem konseyinde ilk gitme adayını çıkardı. En çok ismi çıkan Seçkin Piriler, sezonun ilk eleme adayı oldu.

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Survivor 15 Ocak ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2023 dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İLK ELEME ADAYI...

SURVİVOR'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Ünlüler ve Gönüllüler, kritik öneme sahip olan baraka ödülü için ilk kez karşı karşıya geldi. Oyunu kaybeden takım 5 gün boyunca zorlu şartlarda yaşamaya devam edecek. Kazanana barakanın yanı sıra Survivor kiti veriliyor. İlk olarak kadınlar parkura çıktı ve gönüllüler kazandı.

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Survivor 15 Ocak ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2023 dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İLK ELEME ADAYI...

Erkeklerin çıktığı ikinci turda da kazanan gönüllüler oldu. Böylece baraka ve Survivor kiti mavi takıma gitti.