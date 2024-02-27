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Türkiye'deki en zengin oyuncu bakın kimmiş! Listedeki 5 ünlü dikkat çekti! İşte servetleri...

Televizyon dünyasının tanınmış yüzleri, her rol aldıkları dizilerle, oynadıkları reklam filmleriyle ve kazandıkları ücretlerle sık sık gündeme geliyor. Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Can Yaman ve Meryem Uzerli'nin servetleri de ortaya çıktı. Lüks yaşantılarıyla dikkat çeken bu isimlerin servetleri, hayranlarını şaşırttı.

Giriş Tarihi: 27.02.2024 12:44 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 12:44
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Türkiye’deki en zengin oyuncu bakın kimmiş! Listedeki 5 ünlü dikkat çekti! İşte servetleri...

Ünlü isimlerin yıllık kazançları ve servetleri her zaman merak konusu oluyor. Son olarak, dünyaca ünlü isimlerin servetlerini açıklayan Celebsrevealed.com sitesi, Türk oyuncuların dudak uçuklatan servetlerini açıkladı. Listede yer alan en zengin 5 oyuncu ise büyük ilgi gördü. Türkiye'nin en zengin oyuncusu kim? İşte listedeki dikkat çeken isimler...

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Türkiye’deki en zengin oyuncu bakın kimmiş! Listedeki 5 ünlü dikkat çekti! İşte servetleri...

SERENAY SARIKAYA

Son olarak, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Aile dizisindeki "Devin" karakteriyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya, listede beşinci sıradan yer alıyor. Sarıkaya'nın serveti tam 6 milyon dolar yani 186 milyon TL olarak belirlenmiş.

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Türkiye’deki en zengin oyuncu bakın kimmiş! Listedeki 5 ünlü dikkat çekti! İşte servetleri...

MERYEM UZERLİ

İkinci sırada ise Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakterine hayat veren Meryem Uzerli bulunuyor. Uzerli'nin serveti tam tamına 10 milyon dolar yani 311 milyon TL olarak belirlenmiş.

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Türkiye’deki en zengin oyuncu bakın kimmiş! Listedeki 5 ünlü dikkat çekti! İşte servetleri...

HANDE ERÇEL

Listenin dördüncü sırasında, son dönemde özel hayatı ve oyunculuğuyla gündemden düşmeyen Hande Erçel bulunuyor. Hande Erçel'in serveti, 8 milyon dolar veya tam olarak 249 milyon TL olarak belirlenmiş.

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Türkiye’deki en zengin oyuncu bakın kimmiş! Listedeki 5 ünlü dikkat çekti! İşte servetleri...

CAN YAMAN

Üçüncü sırada ise son dönemde gazetecilerle yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Can Yaman bulunuyor. Can Yaman'ın serveti tam tamına 10 milyon dolar, yani 311 milyon TL olarak belirlenmiş.