27 Şubat 2024, Salı
Türkiye'deki en zengin oyuncu bakın kimmiş! Listedeki 5 ünlü dikkat çekti! İşte servetleri...
Televizyon dünyasının tanınmış yüzleri, her rol aldıkları dizilerle, oynadıkları reklam filmleriyle ve kazandıkları ücretlerle sık sık gündeme geliyor. Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Can Yaman ve Meryem Uzerli'nin servetleri de ortaya çıktı. Lüks yaşantılarıyla dikkat çeken bu isimlerin servetleri, hayranlarını şaşırttı.
Giriş Tarihi: 27.02.2024 12:44 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 12:44
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