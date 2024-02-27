Sanat camiası yasa boğuldu! 60 yaşında vefat eden Tolga Savacı'ya ünlü isimlerden veda paylaşımları...

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan oyuncu Tolga Savacı, 1980'lerde sinemaya adım attıktan sonra televizyon ekranlarında da tanındı. Bebeksi yüz hatlarıyla dikkat çeken ve birçok filme imza atan Savacı, oyunculuk kariyeri boyunca pek çok güzel isimle partnerlik yapmıştı. 2015 yılında yazar Nermin Bezmen ile hayatını birleştiren ve ABD'ye yerleşen Tolga Savacı, dün geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitirdi. Savacı'nın ölüm haberi sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Ünlü isimler, Tolga Savacı'ya sosyal medya hesapları üzerinden veda mesajları yayınladıl.