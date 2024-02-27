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Sanat camiası yasa boğuldu! 60 yaşında vefat eden Tolga Savacı'ya ünlü isimlerden veda paylaşımları...

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan oyuncu Tolga Savacı, 1980'lerde sinemaya adım attıktan sonra televizyon ekranlarında da tanındı. Bebeksi yüz hatlarıyla dikkat çeken ve birçok filme imza atan Savacı, oyunculuk kariyeri boyunca pek çok güzel isimle partnerlik yapmıştı. 2015 yılında yazar Nermin Bezmen ile hayatını birleştiren ve ABD'ye yerleşen Tolga Savacı, dün geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitirdi. Savacı'nın ölüm haberi sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Ünlü isimler, Tolga Savacı'ya sosyal medya hesapları üzerinden veda mesajları yayınladıl.

Giriş Tarihi: 27.02.2024 10:46
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Sanat camiası yasa boğuldu! 60 yaşında vefat eden Tolga Savacı’ya ünlü isimlerden veda paylaşımları...

Bir dönemin en gözde yakışıklılarından olan Tolga Savacı'nın ani ölümü, sanat camiasında derin bir üzüntüye neden oldu. Tolga Savacı'nın acı haberi, eşi Nermin Bezmen tarafından yürek burkan bir yazı ile duyuruldu.

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Sanat camiası yasa boğuldu! 60 yaşında vefat eden Tolga Savacı’ya ünlü isimlerden veda paylaşımları...

"YÜREĞİM KANIYOR"

Eşi Nermin Bezmen paylaşımında, "Yüreğim kanıyor!!! Kanıyor!!! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi.. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna... Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda... Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz..." ifadelerini kullandı.

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Sanat camiası yasa boğuldu! 60 yaşında vefat eden Tolga Savacı’ya ünlü isimlerden veda paylaşımları...

"TARİFSİZ ÜZGÜNÜZ"

Tolga Savacı'nın kardeşi Sibel Savacı, "Güzel ruhlum, koca yüreklim, savaşçı canım kardeşim, dostum, arkadaşım… Tarifsiz üzgünüz" dedi. İşte, Ünlü isimler'den Tolga Savacı'ya veda paylaşımları...

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Sanat camiası yasa boğuldu! 60 yaşında vefat eden Tolga Savacı’ya ünlü isimlerden veda paylaşımları...

HÜLYA AVŞAR

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Sanat camiası yasa boğuldu! 60 yaşında vefat eden Tolga Savacı’ya ünlü isimlerden veda paylaşımları...

GÜLBEN ERGEN