Yeşilçam efsanesi Davaro filminin Cano'su Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı! Öyle bir değişmiş ki, tanımak imkansız!

Yeşilçam'ın en güzel kadın oyuncularından biri olan Pembe Mutlu, Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı Davaro filmiyle tanınmıştı. O dönemdeki oyunculuk performansı ve ela gözleriyle hayran bırakan Mutlu, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi. Ancak son görüntüsü hayranlarını şoke etti. İşte Pembe Mutlu'nun son hali...