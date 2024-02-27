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Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Davaro filminin Cano'su Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı! Öyle bir değişmiş ki, tanımak imkansız!

Yeşilçam efsanesi Davaro filminin Cano'su Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı! Öyle bir değişmiş ki, tanımak imkansız!

Yeşilçam'ın en güzel kadın oyuncularından biri olan Pembe Mutlu, Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı Davaro filmiyle tanınmıştı. O dönemdeki oyunculuk performansı ve ela gözleriyle hayran bırakan Mutlu, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi. Ancak son görüntüsü hayranlarını şoke etti. İşte Pembe Mutlu'nun son hali...

Giriş Tarihi: 27.02.2024 15:02 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 15:02
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Yeşilçam efsanesi Davaro filminin Cano’su Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı! Öyle bir değişmiş ki, tanımak imkansız!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Pembe Mutlu, Kemal Sunal, Adile Naşit, Şener Şen, İlyas Salman gibi isimlerle birçok filmde yer almış ve özellikle Davaro filmi ile hafızalara kazınmıştı. İri, ela gözleri ve sarı saçlarıyla döneminin önemli isimlerinden biri olan Mutlu, son dönemdeki görüntüsüyle dikkat çekti.

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Yeşilçam efsanesi Davaro filminin Cano’su Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı! Öyle bir değişmiş ki, tanımak imkansız!

Bu filmde Cano karakterini canlandıran Pembe Mutlu'nun son halini herkes merak ediyordu. Ekranlardan uzak bir hayat yaşayan oyuncu, yıllar içerisinde öyle bir değişti ki, kimse tanıyamadı.

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Yeşilçam efsanesi Davaro filminin Cano’su Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı! Öyle bir değişmiş ki, tanımak imkansız!

DAVARO FİLMİNİN KONUSU

Almanya'ya çalışmaya giden Memo, istediği parayı kazanıp köyüne döner ve sözlüsü Cano'yla evlenmek ister. Memolar'ın kan davalı oldukları Sülo da hapisten çıkarak karısı Ayşo'nun yanına gelir. Bunu duyan Hamo, düğünü durdurur ve oğlu Memo'nun, Sülo'yu öldürmesini ister. Ancak, Memo buna pek yanaşmaz.

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Yeşilçam efsanesi Davaro filminin Cano’su Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı! Öyle bir değişmiş ki, tanımak imkansız!

Öldürüleceğini anlayan Sülo, Memo'ya bir teklifte bulunur. Memo'nun kendisini öldürmemesi durumunda köyden uzaklaşacağını söyler. Evlenmek için başka çaresi kalmayan Memo, Sülo'nun planını kabul eder ve köy meydanında Sülo'yu yalandan vurur. Köy halkı da bu numaraya inanır.

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Yeşilçam efsanesi Davaro filminin Cano’su Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı! Öyle bir değişmiş ki, tanımak imkansız!

Daha sonra dağdaki bir eşkıyanın yanında tekrar karşılaşan Memo ve Sülo yine birbirine düşer. Eşkıyanın altınlarını gören Sülo'nun iştahı kabarır ve şehirde kalmaktan vazgeçer.