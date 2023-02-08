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Türkiye tek yürek! Ünlü isimler yardım toplamak için seferber oldu

10 ili vuran 7.7 ve 7.6'lık deprem faciasının ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için binlerce kişi bölgeye giderken afetzedelerin yaralarını sarmak için de yardım kampanyaları başladı. Herkes gibi birçok ünlü isim de ellerinden geleni yapıyor. Rap'çi Canbay&Wolker, Kurtuluş Kuş, Burak Bulut, Didem Balçın ve Karsu'nun da aralarında bulunduğu birçok ünlü, depremzedeler için yardım toplama çalışmalarına katıldı.

Giriş Tarihi: 08.02.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 10:25
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Türkiye tek yürek! Ünlü isimler yardım toplamak için seferber oldu

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu.

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Türkiye tek yürek! Ünlü isimler yardım toplamak için seferber oldu

Ülkenin dört bir yanından herkes, afet bölgesindeki vatandaşlara yardım içim deprem bölgesine koştu. Ünlü isimler de depremzedeler için seferber oldu.

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Türkiye tek yürek! Ünlü isimler yardım toplamak için seferber oldu

Rap'çi Canbay&Wolker, Bağcılar'daki stüdyosunu yardım için açtı. Ünlü rapçi gece boyunca arkadaşlarıyla birlikte deprem bölgelerine gönderilmek üzere yardım paketleri hazırladı.

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Türkiye tek yürek! Ünlü isimler yardım toplamak için seferber oldu

Karsu Hollanda'da, Didem Balçın, Zehra Yılmaz, Murat Şeker, Ali Tanrıverdi tiyatrolarında, Umut Kurt Şişli'de, Murat Evgin ise Kadıköy'deki yardım toplama çalışmalarına katıldı.

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Türkiye tek yürek! Ünlü isimler yardım toplamak için seferber oldu

Soner Arıca, depremzedeler için kan verdi. Oyuncu İlkin Tüfekçi de deprem bölgesinde cihaza bağlı olan hastalar için jeneratör sağlamaya çalıştı.