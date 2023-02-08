Türkiye tek yürek! Ünlü isimler yardım toplamak için seferber oldu

10 ili vuran 7.7 ve 7.6'lık deprem faciasının ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için binlerce kişi bölgeye giderken afetzedelerin yaralarını sarmak için de yardım kampanyaları başladı. Herkes gibi birçok ünlü isim de ellerinden geleni yapıyor. Rap'çi Canbay&Wolker, Kurtuluş Kuş, Burak Bulut, Didem Balçın ve Karsu'nun da aralarında bulunduğu birçok ünlü, depremzedeler için yardım toplama çalışmalarına katıldı.