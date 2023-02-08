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Haberler Galeri Hakan Balta’nın eşi Derya Balta yardım kutusundan çıkanları görünce çılgına döndü! "Yazık insanlığınıza"

Hakan Balta’nın eşi Derya Balta yardım kutusundan çıkanları görünce çılgına döndü! "Yazık insanlığınıza"

7.7 ve 7.6'lık depremin ardından yardımseverler Türkiye'nin dört bir yanında seferberlik başlattı. Maddi ve gıda yardımının yanında giyecek yardımı da yapılmaya başlandı. Gönderilen yardımları kolilemek için çalışan Derya Balta gönderilen kıyafetleri görünce çılgına döndü. Kolilerden saten gecelik bile çıktı, Balta sinirlerine hakim olamadı.

Giriş Tarihi: 08.02.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 10:45
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Hakan Balta’nın eşi Derya Balta yardım kutusundan çıkanları görünce çılgına döndü! Yazık insanlığınıza

Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'nın yaptığı paylaşım insanlıktan utandırdı.

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Hakan Balta’nın eşi Derya Balta yardım kutusundan çıkanları görünce çılgına döndü! Yazık insanlığınıza

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili sarsan 7.7 ve 7.5'lik depremler sonrası Türkiye yaralarını sarmaya başladı.

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Hakan Balta’nın eşi Derya Balta yardım kutusundan çıkanları görünce çılgına döndü! Yazık insanlığınıza

Türkiye'nin dört bir yanından yardımseverler depremzedeler için yardım kolileri hazırlamaya başladı. Eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta da çalışmalara katıldı.

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Hakan Balta’nın eşi Derya Balta yardım kutusundan çıkanları görünce çılgına döndü! Yazık insanlığınıza

Sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Balta kolilerin içinden çıkanları takipçilerine gösterdi.

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Hakan Balta’nın eşi Derya Balta yardım kutusundan çıkanları görünce çılgına döndü! Yazık insanlığınıza

Yardım kolilerinden çıkanlarsa akıl alır gibi değil. Kolilerin içinden çıkan yazlıkları gösteren Balta "Bari burada yüzlerce insanı yormayın" dedi.