Konserlerini iptal eden Yılmaz Morgül şehit ailesini ziyaret etti

"TÜM TÜRKİYE'NİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Yılmaz Morgül, özel işletmede konser vermek üzere geçtiğimiz gün Tokat'a geldi. Morgül, dün ise Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olması nedeniyle Tokat, Çorum, Ankara ve Amasya'da yapacağı konserlerini iptal ettiğini açıkladı. Morgül, kent merkezinde yaptığı açıklamada, "İdlib'deki bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Bugün Tokat'taki yarın Ankara'daki Çorum ve Amasya'daki konserlerimi iptal ediyorum. Tüm Türkiye'nin ve milletimin başı sağ olsun" dedi.