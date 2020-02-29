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Konserlerini iptal eden Yılmaz Morgül şehit ailesini ziyaret etti
Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen düzenlenen hain saldırıda şehit olan askerlerimizin ardından Yılmaz Morgül, ilde yapacağı konserleri iptal etti. Şehit ailesinin evine taziye ziyaretine giden Yılmaz Morgül, " Yaralılarımıza yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Bugün Tokat'taki yarın Ankara'daki Çorum ve Amasya'daki konserlerimi iptal ediyorum. Tüm Türkiye'nin ve milletimin başı sağ olsun" dedi.
Giriş Tarihi: 29.02.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 10:33
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