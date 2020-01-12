Türkiye onu çok sevdi! Kim Milyoner Olmak İster'e Ümmü Gülsün Genç damgası...

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başında kilitledi. Geceye 27 yaşındaki Ümmü Gülsün Genç damgasını vurdu. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşamayan 27 yaşındaki yarışmacı için Milyoner'de bu kez farklı bir format izlendi. Kenan İmirzalıoğlu soruları sordu ve yarışmacı kendisine özel hazırlanan kartonlarla soruları cevapladı.125.000 TL kazanan ve sergilediği performansla büyük alkış alan konuşma engelli Ümmü Gülsün Genç, istediklerini başarmak için hiçbir engel olmadığını tüm Türkiye'ye gösterdi.

Giriş Tarihi: 12.01.2020 03:16 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 03:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





