09 Haziran 2022, Perşembe
Türkiye günlerce bu olayı konuştu! Arda Turan ve Özlem-Berkay Şahin’in olaylı gecesi: Bana silahımı getirin
Ünlü şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin'e karşı cinsel istismar iddiasıyla yargılandığı davada serbest bırakılmasına karar verilen futbolcu Arda Turan ile ilgili kararın bozulmasının akabinde tekrar görülen davada Burak Yılmaz celse arasında o geceyi anlattı. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 09.06.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022 16:16
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