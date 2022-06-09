Türkiye günlerce bu olayı konuştu! Arda Turan ve Özlem-Berkay Şahin’in olaylı gecesi: Bana silahımı getirin

"SİLAHIMI GETİRİN"

İfadesine devam eden ünlü futbolcu içeriğe korumaların girdiğini belirterek ''Birisi ''Silahımı getirin'' dedi ama kim olduğunu hatırlamıyorum. Sonrasında Arda'yı alıp oradan çıktım'' dedi. Arda Turan'ın avukatı Burak Yılmaz'a ''Arda Turan'ın Özlem Şahin'e yönelik rahatsızlık verici taciz olayı yaşansaydı görebilir miydin? '' 2 sorusunu sordu. Yılmaz, ''Arda mekana benden 15 dakika sonra geldi yarım saat sonra da Berkay Arda'nın yanına geldi ve arbede yaşandı. Herhangi bir fiziki ve psikolojik anormallik görmedim'' dedi.