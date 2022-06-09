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Türkiye günlerce bu olayı konuştu! Arda Turan ve Özlem-Berkay Şahin’in olaylı gecesi: Bana silahımı getirin

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin'e karşı cinsel istismar iddiasıyla yargılandığı davada serbest bırakılmasına karar verilen futbolcu Arda Turan ile ilgili kararın bozulmasının akabinde tekrar görülen davada Burak Yılmaz celse arasında o geceyi anlattı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 09.06.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022 16:16
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Türkiye günlerce bu olayı konuştu! Arda Turan ve Özlem-Berkay Şahin’in olaylı gecesi: Bana silahımı getirin

Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence yerinde 10 Ekim 2018 yılında futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında çıkan kavgaya ilişkin dava, 11 Eylül 2019 karara bağlanmış ve Arda Turan ile ilgili Özlem Şahin'e yönelik 'cinsel taciz' suçundan beraat kararı almıştı.

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Türkiye günlerce bu olayı konuştu! Arda Turan ve Özlem-Berkay Şahin’in olaylı gecesi: Bana silahımı getirin

DAVANIN GÖRÜLMESİNE DEVAM EDİLDİ

Karar sonrasında Berkay ile Özlem Şahin'in avukatları 'cinsel taciz' yönünden beraat kararının bozulmasına ilişkin itiraz da bulunmuştu.

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Türkiye günlerce bu olayı konuştu! Arda Turan ve Özlem-Berkay Şahin’in olaylı gecesi: Bana silahımı getirin

İtirazı değerlendiren İstanbul 25. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetmişti. Bozma kararının ardından yerel mahkemeye gönderilen davanın görülmesine devam edildi.

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Türkiye günlerce bu olayı konuştu! Arda Turan ve Özlem-Berkay Şahin’in olaylı gecesi: Bana silahımı getirin

BURAK YILMAZ OLAYLI GECEYİ ANLATTI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayan davada sanık Arda Turan'ın tanığı Burak Yılmaz'ın celse arası verilen ifadesi okundu. Burak Yılmaz, olay tarihinde Arda turan ile gece kulübünde eğlendiğinden bahsederek ''Özlem Hanım ile Arda'nın arasında geçen diyaloga şahit olmadım. Arda ve Berkay arasında 2-3 saniyelik konuşma geçti ancak uzakta olduğum için duymadım. Bir anda arbede oldu Berkay'ın burnu kanadı. Berkay'a yardımcı olarak dışarı çıkardım.'' dedi.

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Türkiye günlerce bu olayı konuştu! Arda Turan ve Özlem-Berkay Şahin’in olaylı gecesi: Bana silahımı getirin

"SİLAHIMI GETİRİN"

İfadesine devam eden ünlü futbolcu içeriğe korumaların girdiğini belirterek ''Birisi ''Silahımı getirin'' dedi ama kim olduğunu hatırlamıyorum. Sonrasında Arda'yı alıp oradan çıktım'' dedi. Arda Turan'ın avukatı Burak Yılmaz'a ''Arda Turan'ın Özlem Şahin'e yönelik rahatsızlık verici taciz olayı yaşansaydı görebilir miydin? '' 2 sorusunu sordu. Yılmaz, ''Arda mekana benden 15 dakika sonra geldi yarım saat sonra da Berkay Arda'nın yanına geldi ve arbede yaşandı. Herhangi bir fiziki ve psikolojik anormallik görmedim'' dedi.