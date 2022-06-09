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Haberler Galeri Müge Anlı programına damga vurdu! Kripto para bir aileyi yok etti: 12 milyonluk serveti satıp ortadan kayboldu

Müge Anlı programına damga vurdu! Kripto para bir aileyi yok etti: 12 milyonluk serveti satıp ortadan kayboldu

ATV'nin izlenme rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bir konuyla ekranlara geldi. Muhterem ve Ali Durkun çifti Müge Anlı'nın kapısını çalarak çocukları Ali Uğur Durkun'un bir ev ve 27 araba olmak üzere toplamda 12 milyonluk servetlerini kriptoya bulaştığı için sattığını ve 18 gündür haber alamadıklarını söyledi. İşte sosyal medyanın gündemine oturan olayla ilgili son dakika gelişmeleri ve Müge Anlı'da yaşanan gelişmeler...

Giriş Tarihi: 09.06.2022 17:24 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022 17:24
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Müge Anlı programına damga vurdu! Kripto para bir aileyi yok etti: 12 milyonluk serveti satıp ortadan kayboldu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan Durkun ailesi, oğulları Ali Uğur Durkun'un bir evi ve 27 otomobilden oluşan kiralık araç filosunu satıp kripto paraya yatırdığını daha sonra ortadan kaybolduğunu ve oğullarının hayatından endişe ettiklerini iddia ederek bir televizyon programına katıldı.

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Müge Anlı programına damga vurdu! Kripto para bir aileyi yok etti: 12 milyonluk serveti satıp ortadan kayboldu

Oğulları Ali Uğur'un bu işte tek olmadığını kuzeni Furkan'dan şüphelendiklerini ifade eden aile ilk önce Uğur Durkun'un "Ben 27 arabayı ve evi sattım.

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Müge Anlı programına damga vurdu! Kripto para bir aileyi yok etti: 12 milyonluk serveti satıp ortadan kayboldu

Ailemin yüzüne bakamam, onlarla görüşemem" diyerek kuzenini aradığını ve daha sonra kuzeninin Uğur'u bulup getirdiğini söyledi.

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Müge Anlı programına damga vurdu! Kripto para bir aileyi yok etti: 12 milyonluk serveti satıp ortadan kayboldu

Durkun çifti, daha sonra Uğur'un 2 gün kalıp tekrardan ortalıktan kaybolduğunu ve 18 gündür kendisinden haber alamadıklarını, oğlu Uğur'un 2 Milyon TL değerindeki evi 900 Bin TL'ye sattığını, bir senelik kiralarını ve evin kalan borcunu ödeyip gittiğini anlattı.

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Müge Anlı programına damga vurdu! Kripto para bir aileyi yok etti: 12 milyonluk serveti satıp ortadan kayboldu

'GENEL VEKALETNAME VERMİŞTİM'

Baba Ali Durkun, "Sana ait olanı nasıl satabiliyor?" sorusuna, "Noter işlerini beceremediğim için oğluma genel vekaletname verdim" sözleriyle cevap verdi.