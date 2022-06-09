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Haberler Galeri Survivor Adem Kılıççı 'müşterinin kafasında cam şişe kırdığı' gece yargıya taşınmıştı! Davada kim kararını verdi

Survivor Adem Kılıççı 'müşterinin kafasında cam şişe kırdığı' gece yargıya taşınmıştı! Davada kim kararını verdi

Survivor yarışmasıyla ün kazanan milli boksör Adem Kılıççı, gece kulübünde çıkan bir tartışmanın ardından bir müşterinin kafasında cam şişe kırdığı gerekçeşiyle yargılandığı davada karar çıktı. Kararın ardından Adem Kılıççı'nın avukatı açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar…

Sabah
Giriş Tarihi: 09.06.2022 14:01 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022 14:02
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Survivor Adem Kılıççı ’müşterinin kafasında cam şişe kırdığı’ gece yargıya taşınmıştı! Davada kim kararını verdi

3 yıl önce milli boksör Adem Kılıççı ile yanındaki arkadaşları, eğlenmek üzere gittiği bir mekanda yan masadaki müşteri Murat C. arasında tartışma çıkmıştı.

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Survivor Adem Kılıççı ’müşterinin kafasında cam şişe kırdığı’ gece yargıya taşınmıştı! Davada kim kararını verdi

Tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüşmüş ve iddiaya göre, Murat C., aniden Kılıççı ve arkadaşlarının saldırısına uğramıştı .

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Survivor Adem Kılıççı ’müşterinin kafasında cam şişe kırdığı’ gece yargıya taşınmıştı! Davada kim kararını verdi

POLİSİN KAFASINA CAM ŞİŞEYLE VURDU İDDİASI

Adem Kılıççı yine iddiaya göre masada bulunan cam şişeyi polis memurunun kafasına vurmuş ve yere yığılan polis memuru olarak görev yapan Murat C., aynı grup tarafından dakikalarca darp edilmişti.

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Survivor Adem Kılıççı ’müşterinin kafasında cam şişe kırdığı’ gece yargıya taşınmıştı! Davada kim kararını verdi

Olayla ilgili şikayetçi olan Murat C.'nin ihbarı ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adem Kılıççı, Burak S., Aziz Saral ve Fikri Saral hakkında yaralama suçundan dava açılmıştı.

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Survivor Adem Kılıççı ’müşterinin kafasında cam şişe kırdığı’ gece yargıya taşınmıştı! Davada kim kararını verdi

"BİRİSİNE VURACAK OLSAM ELİME ŞİŞE ALIP VURMAM"

Mahkemede ifade veren Adem Kılıççı, 'Olay yerinde bir güvenlik ve garson onu ayırmaya çalıştı çünkü çok öfkeliydi. Ben 20 yıl spor yaptım. Olimpiyat ve dünya şampiyonalarında ödül almış birisiyim. Daha doğrusu birisine vuracak olsam elime şişe alıp vurmam.