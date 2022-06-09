Survivor Adem Kılıççı ’müşterinin kafasında cam şişe kırdığı’ gece yargıya taşınmıştı! Davada kim kararını verdi

"BİRİSİNE VURACAK OLSAM ELİME ŞİŞE ALIP VURMAM"

Mahkemede ifade veren Adem Kılıççı, 'Olay yerinde bir güvenlik ve garson onu ayırmaya çalıştı çünkü çok öfkeliydi. Ben 20 yıl spor yaptım. Olimpiyat ve dünya şampiyonalarında ödül almış birisiyim. Daha doğrusu birisine vuracak olsam elime şişe alıp vurmam.