09 Haziran 2022, Perşembe
Survivor Adem Kılıççı 'müşterinin kafasında cam şişe kırdığı' gece yargıya taşınmıştı! Davada kim kararını verdi
Survivor yarışmasıyla ün kazanan milli boksör Adem Kılıççı, gece kulübünde çıkan bir tartışmanın ardından bir müşterinin kafasında cam şişe kırdığı gerekçeşiyle yargılandığı davada karar çıktı. Kararın ardından Adem Kılıççı'nın avukatı açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 09.06.2022 14:01 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022 14:02
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