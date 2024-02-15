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Haberler Galeri Türkiye Esra Erol'daki Mehdi skandalını konuşuyor! Sahte mehdi silahlanıyor mu? İhbarlar peş peşe yağdı! Nihat Hatipoğlu'ndan açıklama

Türkiye Esra Erol'daki Mehdi skandalını konuşuyor! Sahte mehdi silahlanıyor mu? İhbarlar peş peşe yağdı! Nihat Hatipoğlu'ndan açıklama

ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un bu haftaki programında ilginç bir olay yaşandı. Programa katılan Fatma Olgun isimli bir anne, 7 aydır kayıp olan 21 yaşındaki kızı Mevlüde Olgun'u bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Anne Olgun, deprem sonrasında psikolojisi bozulan kızı Mevlüde'nin sosyal medyada tanıştığı ve kendisini Mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk isimli sözde hocayla konuşmaya ve onun videolarını izledikten evden kaçtığını söyledi. Olayın muhatabı Mevlüde ise yayına katılarak, akılalmaz açıklamalarda bulundu. Stüdyoya "sahte Mehdi, sözde Mustafa hoca " mağdurları akın etti. Öte yandan 'Mehdi' olduğunu iddia eden Mustafa Çabuk'un akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesi ile yakalandığı anda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmak üzere aranması olduğu ortaya çıktı. Bugün ise yeni gelişmeler yaşandı. Köylüler sahte Mehdinin silahlandığını iddia etti. Esra Erol programına özel açıklamalarda bulunan Nihat Hatipoğlu ise ''Şu anda yeryüzünde mehdi yok. Tarih boyunca yüz binlerce insan çıktı ve çoğunun akıl yönünden problemi var.'' dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.02.2024 22:19 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 22:48
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Türkiye Esra Erol’daki Mehdi skandalını konuşuyor! Sahte mehdi silahlanıyor mu? İhbar peş peşe yağdı! Nihat Hatipoğlu’ndan açıklama

ATV'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol, her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük beğeniyle izlendi.

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Türkiye Esra Erol’daki Mehdi skandalını konuşuyor! Sahte mehdi silahlanıyor mu? İhbar peş peşe yağdı! Nihat Hatipoğlu’ndan açıklama

Esra Erol'un bu haftaki programında ilginç bir olay yaşandı. Dün (12.02:2024) programa katılan Fatma Olgun isimli bir anne, 7 aydır kayıp olan 21 yaşındaki kızı Mevlüde Olgun'u bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.

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Türkiye Esra Erol’daki Mehdi skandalını konuşuyor! Sahte mehdi silahlanıyor mu? İhbar peş peşe yağdı! Nihat Hatipoğlu’ndan açıklama

"KENDİSİNİ MEHDİ OLARAK TANITAN SÖZDE HOCAYA KAÇTI"
Anne Olgun, deprem sonrasında psikolojisi bozulan kızı Mevlüde'nin sosyal medyada tanıştığı ve kendisini Mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk isimli sözde hocayla konuşmaya ve onun videolarını izledikten evden kaçtığını söyledi.

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Türkiye Esra Erol’daki Mehdi skandalını konuşuyor! Sahte mehdi silahlanıyor mu? İhbar peş peşe yağdı! Nihat Hatipoğlu’ndan açıklama

"BEN HALİFEMİN YANINDAYIM"

Anne Fatma Olgun, "Sözde hoca Mustafa, kızımı kandırıp kaçırdı. Kızımı aradığımda "ben halifemin yanındayım" ifadelerini kullandı.

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Türkiye Esra Erol’daki Mehdi skandalını konuşuyor! Sahte mehdi silahlanıyor mu? İhbar peş peşe yağdı! Nihat Hatipoğlu’ndan açıklama

Konuya ilişkin konuşan anne şöyle konuştu: "Kızım işe başladıktan sonra sosyal medyada takılmaya başladı.Telefonunu sık sık kullanmaya başladı. Gerçek bir Mehdi'nin çıktığını söyledi. Bir gün bana "anne hadislerdeki Mehdi dünyaya inmiş. Çanakkale'deymiş. Ben bu kişiyi gidip görmek istiyorum." Dedi.