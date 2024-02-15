Türkiye Esra Erol'daki Mehdi skandalını konuşuyor! Sahte mehdi silahlanıyor mu? İhbarlar peş peşe yağdı! Nihat Hatipoğlu'ndan açıklama

ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un bu haftaki programında ilginç bir olay yaşandı. Programa katılan Fatma Olgun isimli bir anne, 7 aydır kayıp olan 21 yaşındaki kızı Mevlüde Olgun'u bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Anne Olgun, deprem sonrasında psikolojisi bozulan kızı Mevlüde'nin sosyal medyada tanıştığı ve kendisini Mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk isimli sözde hocayla konuşmaya ve onun videolarını izledikten evden kaçtığını söyledi. Olayın muhatabı Mevlüde ise yayına katılarak, akılalmaz açıklamalarda bulundu. Stüdyoya "sahte Mehdi, sözde Mustafa hoca " mağdurları akın etti. Öte yandan 'Mehdi' olduğunu iddia eden Mustafa Çabuk'un akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesi ile yakalandığı anda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmak üzere aranması olduğu ortaya çıktı. Bugün ise yeni gelişmeler yaşandı. Köylüler sahte Mehdinin silahlandığını iddia etti. Esra Erol programına özel açıklamalarda bulunan Nihat Hatipoğlu ise ''Şu anda yeryüzünde mehdi yok. Tarih boyunca yüz binlerce insan çıktı ve çoğunun akıl yönünden problemi var.'' dedi. İşte detaylar...