16 Şubat 2024, Cuma
Pınar Deniz'in günde -1 KG garantili diyeti! Yargı'nın Ceylin'i adeta iğne ipliğe döndü!
Pınar Deniz'in sektöre ilk girdiği zamanlarda uyguladığı iddia edilen su diyeti, sık sık merak edilen konular arasında yer alıyor. Su diyeti, özellikle hızlı kilo vermek isteyenler arasında yaygınlaşıyor. Bu diyet, vücutta su tutumunu artırarak tokluk hissi yaratmayı ve böylece daha az kalori alımını teşvik etmeyi amaçlıyor.
Giriş Tarihi: 15.02.2024 23:31 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 23:33
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7