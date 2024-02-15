Pınar Deniz'in günde -1 KG garantili diyeti! Yargı'nın Ceylin'i adeta iğne ipliğe döndü!

Ünlü oyuncu Pınar Deniz'in kısa süreliğine uyguladığı su diyeti, birçok kişinin dikkatini çekti ve geçtiğimiz yıllarda adı sıkça anıldı. Ünlü ismin bu diyeti denemesi, geniş bir hayran kitlesi tarafından merak konusu haline geldi ve hala birçok kişi tarafından araştırılan bir konu olarak varlığını sürdürüyor.