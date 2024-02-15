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Haberler Galeri Pınar Deniz'in günde -1 KG garantili diyeti! Yargı'nın Ceylin'i adeta iğne ipliğe döndü!

Pınar Deniz'in günde -1 KG garantili diyeti! Yargı'nın Ceylin'i adeta iğne ipliğe döndü!

Pınar Deniz'in sektöre ilk girdiği zamanlarda uyguladığı iddia edilen su diyeti, sık sık merak edilen konular arasında yer alıyor. Su diyeti, özellikle hızlı kilo vermek isteyenler arasında yaygınlaşıyor. Bu diyet, vücutta su tutumunu artırarak tokluk hissi yaratmayı ve böylece daha az kalori alımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.02.2024 23:31 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 23:33
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Pınar Deniz’in günde -1 KG garantili diyeti! Yargı’nın Ceylin’i adeta iğne ipliğe döndü! Tek besinle şipşak kilo verdi

Ünlü oyuncu Pınar Deniz'in kısa süreliğine uyguladığı su diyeti, birçok kişinin dikkatini çekti ve geçtiğimiz yıllarda adı sıkça anıldı. Ünlü ismin bu diyeti denemesi, geniş bir hayran kitlesi tarafından merak konusu haline geldi ve hala birçok kişi tarafından araştırılan bir konu olarak varlığını sürdürüyor.

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Pınar Deniz’in günde -1 KG garantili diyeti! Yargı’nın Ceylin’i adeta iğne ipliğe döndü! Tek besinle şipşak kilo verdi

Pınar Deniz, geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir röportajda su diyeti ile kilo verdiğini belirtmesinin ardından su diyeti sık sık gündeme geliyor.

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Pınar Deniz’in günde -1 KG garantili diyeti! Yargı’nın Ceylin’i adeta iğne ipliğe döndü! Tek besinle şipşak kilo verdi

Su diyetinin temel prensibi, günde en az 2 - 2.5 litre su ya da sıvı tüketimi yaparak kilo kaybını hızlandırmak. Ancak uzmanlar, sadece su içmenin yanında, vücudun ihtiyaç duyduğu besin ögelerini almak için çeşitli sıvıların da diyet listesine eklenmesini öneriyor.

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Pınar Deniz’in günde -1 KG garantili diyeti! Yargı’nın Ceylin’i adeta iğne ipliğe döndü! Tek besinle şipşak kilo verdi

ÖRNEK SU DİYETİ LİSTESİ

KAHVALTI:

1 bardak ılık limonlu su
Yulaf ezmesi (süt veya badem sütü ile) üzerine taze meyve dilimleri
1 bardak yeşil çay veya bitki çayı

ARA ÖĞÜN:

1 dilim ananas veya karpuz

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Pınar Deniz’in günde -1 KG garantili diyeti! Yargı’nın Ceylin’i adeta iğne ipliğe döndü! Tek besinle şipşak kilo verdi

ÖĞLE YEMEĞİ:

Izgara tavuk göğsü veya ızgara somon
Karışık yeşil salata (marullar, domates, salatalık)
Zeytinyağı ve limon sosu

1 bardak taze sıkılmış meyve suyu (portakal, greyfurt veya elma)

ARA ÖĞÜN:

1 fincan taze nane çayı
1 avuç badem veya ceviz