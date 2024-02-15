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Haberler Galeri 'Umudumuz Şaban filminin Canan'ıydı! Son hali pes dedirtti! Yeşilçam'ın sarışın güzeli Serpil Nur bakın şimdi ne yapıyor...

'Umudumuz Şaban filminin Canan'ıydı! Son hali pes dedirtti! Yeşilçam'ın sarışın güzeli Serpil Nur bakın şimdi ne yapıyor...

Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan usta oyuncu Serpil Nur, son haliyle dikkat çekti. Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı "Umudumuz Şaban" filminde "Canan" karakterine hayat veren güzel oyuncu, uzun yıllar sonra gündeme geldi. Son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte şimdilerde 65 yaşında olan oyuncunun son hali...

Giriş Tarihi: 15.02.2024 16:43
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’Umudumuz Şaban filminin Canan’ıydı! Son hali pes dedirtti! Yeşilçam’ın sarışın güzeli Serpil Nur bakın şimdi ne yapıyor...

Umudumuz Şaban filminde "Canan" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Serpil Nur, uzun yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Sarışın güzelin yıllar içindeki değişimi adeta hayran bıraktı. İşte Serpil Nur'un son hali...

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’Umudumuz Şaban filminin Canan’ıydı! Son hali pes dedirtti! Yeşilçam’ın sarışın güzeli Serpil Nur bakın şimdi ne yapıyor...

Serpil Nur, başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çektiği "Umudumuz Şaban" filminde unutulmaz bir karakter olan "Canan"ı canlandırdı.

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’Umudumuz Şaban filminin Canan’ıydı! Son hali pes dedirtti! Yeşilçam’ın sarışın güzeli Serpil Nur bakın şimdi ne yapıyor...

Ayrıca, "Baba Bizi Eversene" ile Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan'ın başrollerini üstlendiği "Ah Nerede" filmlerinde de başarılı performans sergiledi

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’Umudumuz Şaban filminin Canan’ıydı! Son hali pes dedirtti! Yeşilçam’ın sarışın güzeli Serpil Nur bakın şimdi ne yapıyor...

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan usta oyuncu Serpil Nur, Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor.

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’Umudumuz Şaban filminin Canan’ıydı! Son hali pes dedirtti! Yeşilçam’ın sarışın güzeli Serpil Nur bakın şimdi ne yapıyor...

65 yaşındaki Serpil Nur'un son hali, dikkatleri üzerine çekti. Usta oyuncunun güzelliği ve zarafeti, hayranlarını bir kez daha etkiledi.