15 Şubat 2024, Perşembe
'Umudumuz Şaban filminin Canan'ıydı! Son hali pes dedirtti! Yeşilçam'ın sarışın güzeli Serpil Nur bakın şimdi ne yapıyor...
Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan usta oyuncu Serpil Nur, son haliyle dikkat çekti. Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı "Umudumuz Şaban" filminde "Canan" karakterine hayat veren güzel oyuncu, uzun yıllar sonra gündeme geldi. Son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte şimdilerde 65 yaşında olan oyuncunun son hali...
Giriş Tarihi: 15.02.2024 16:43
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