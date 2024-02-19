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Haberler Galeri Türkiye Esra Erol'daki Mehdi skandalını konuşuyor! Sahte Mehdi'nin gizlilik sözleşmesi kan dondurdu | Köylüler ayaklandı...

Türkiye Esra Erol'daki Mehdi skandalını konuşuyor! Sahte Mehdi'nin gizlilik sözleşmesi kan dondurdu | Köylüler ayaklandı...

ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Programa katılan Fatma Olgun isimli bir anne, 7 aydır kayıp olan 21 yaşındaki kızı Mevlüde Olgun'u bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Anne Olgun, deprem sonrasında psikolojisi bozulan kızı Mevlüde'nin sosyal medyada tanıştığı ve kendisini Mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk isimli sözde hocayla konuşmaya ve onun videolarını izledikten evden kaçtığını söyledi. Olayın muhatabı Mevlüde ise yayına katılarak, akılalmaz açıklamalarda bulundu. Sahte Mehdi mağdurları stüdyoya akın etti. 'Mehdi' olduğunu iddia eden Mustafa Çabuk'un akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesi ile yakalandığı anda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmak üzere aranması olduğu ortaya çıktı. Bugün ise yeni gelişmeler yaşandı. Köylüler sahte Mehdi'nin oteline akın etti. Esra Erol ise sahte Mehdi'nin gizlilik sözleşmesi imzalattığını ortaya çıkardı. Erol canlı yayında sözleşmenin detaylarını da tek tek açıkladı. İşte kan donduran o anlar...

Giriş Tarihi: 19.02.2024 22:07 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 22:34
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Türkiye Esra Erol’daki Mehdi skandalını konuşuyor! Esra Erol Mehdinin gizlilik sözleşmesini orta çıkardı

ATV'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol, her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük beğeniyle izlendi.

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Türkiye Esra Erol’daki Mehdi skandalını konuşuyor! Esra Erol Mehdinin gizlilik sözleşmesini orta çıkardı

Esra Erol'un bu haftaki programında ilginç bir olay yaşandı. 12.02:2024 tarihinde programa katılan Fatma Olgun isimli bir anne, 7 aydır kayıp olan 21 yaşındaki kızı Mevlüde Olgun'u bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.

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Türkiye Esra Erol’daki Mehdi skandalını konuşuyor! Esra Erol Mehdinin gizlilik sözleşmesini orta çıkardı

"KENDİSİNİ MEHDİ OLARAK TANITAN SÖZDE HOCAYA KAÇTI"
Anne Olgun, deprem sonrasında psikolojisi bozulan kızı Mevlüde'nin sosyal medyada tanıştığı ve kendisini Mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk isimli sözde hocayla konuşmaya ve onun videolarını izledikten evden kaçtığını söyledi.

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Türkiye Esra Erol’daki Mehdi skandalını konuşuyor! Esra Erol Mehdinin gizlilik sözleşmesini orta çıkardı

"BEN HALİFEMİN YANINDAYIM"

Anne Fatma Olgun, "Sözde hoca Mustafa, kızımı kandırıp kaçırdı. Kızımı aradığımda "ben halifemin yanındayım" ifadelerini kullandı.

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Türkiye Esra Erol’daki Mehdi skandalını konuşuyor! Esra Erol Mehdinin gizlilik sözleşmesini orta çıkardı

Konuya ilişkin konuşan anne şöyle konuştu: "Kızım işe başladıktan sonra sosyal medyada takılmaya başladı.Telefonunu sık sık kullanmaya başladı. Gerçek bir Mehdi'nin çıktığını söyledi. Bir gün bana "anne hadislerdeki Mehdi dünyaya inmiş. Çanakkale'deymiş. Ben bu kişiyi gidip görmek istiyorum." Dedi.