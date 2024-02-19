Türkiye Esra Erol'daki Mehdi skandalını konuşuyor! Sahte Mehdi'nin gizlilik sözleşmesi kan dondurdu | Köylüler ayaklandı...

ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Programa katılan Fatma Olgun isimli bir anne, 7 aydır kayıp olan 21 yaşındaki kızı Mevlüde Olgun'u bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Anne Olgun, deprem sonrasında psikolojisi bozulan kızı Mevlüde'nin sosyal medyada tanıştığı ve kendisini Mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk isimli sözde hocayla konuşmaya ve onun videolarını izledikten evden kaçtığını söyledi. Olayın muhatabı Mevlüde ise yayına katılarak, akılalmaz açıklamalarda bulundu. Sahte Mehdi mağdurları stüdyoya akın etti. 'Mehdi' olduğunu iddia eden Mustafa Çabuk'un akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesi ile yakalandığı anda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmak üzere aranması olduğu ortaya çıktı. Bugün ise yeni gelişmeler yaşandı. Köylüler sahte Mehdi'nin oteline akın etti. Esra Erol ise sahte Mehdi'nin gizlilik sözleşmesi imzalattığını ortaya çıkardı. Erol canlı yayında sözleşmenin detaylarını da tek tek açıkladı. İşte kan donduran o anlar...