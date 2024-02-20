Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su Ayşecan Tatari’nin son haline bakın! Ünlü oyuncuyla evlenmişti...

2002-2019 yılları arasında yayınlanan ve Birol Güven'in yapımcılığını üstlendiği aile ve durum komedisi türündeki 'Çocuklar Duymasın' dizisinde Duygu karakterine hayat veren Ayşecan Tatari, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Öte yandan güzel oyuncunun eş de kendisi gibi oyuncu çıktı.