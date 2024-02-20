20 Şubat 2024, Salı
Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su Ayşecan Tatari'nin son haline bakın! Ünlü oyuncuyla evlenmişti...
Çocuklar Duymasın dizisinde 'feminist Duygu' karakteriyle hafızalara kazınan çocuk yıldız Ayşecan Tatari, şimdilerde anneliğin tadını çıkarıyor. Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Tatari, son zamanlarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve mutlu aile hayatıyla sıkça gündeme geliyor. İşte güzel oyuncu Ayşecan Tatari'nin son hali...
Giriş Tarihi: 20.02.2024 09:23
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