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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su Ayşecan Tatari'nin son haline bakın! Ünlü oyuncuyla evlenmişti...

Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su Ayşecan Tatari'nin son haline bakın! Ünlü oyuncuyla evlenmişti...

Çocuklar Duymasın dizisinde 'feminist Duygu' karakteriyle hafızalara kazınan çocuk yıldız Ayşecan Tatari, şimdilerde anneliğin tadını çıkarıyor. Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Tatari, son zamanlarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve mutlu aile hayatıyla sıkça gündeme geliyor. İşte güzel oyuncu Ayşecan Tatari'nin son hali...

Giriş Tarihi: 20.02.2024 09:23
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Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su Ayşecan Tatari’nin son haline bakın! Ünlü oyuncuyla evlenmişti...

2002-2019 yılları arasında yayınlanan ve Birol Güven'in yapımcılığını üstlendiği aile ve durum komedisi türündeki 'Çocuklar Duymasın' dizisinde Duygu karakterine hayat veren Ayşecan Tatari, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Öte yandan güzel oyuncunun eş de kendisi gibi oyuncu çıktı.

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Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su Ayşecan Tatari’nin son haline bakın! Ünlü oyuncuyla evlenmişti...

Ayşecan Tatari'yi Çocuklar Duymasın'da 'Feminist Duygu' rolüyle tanıdık! O şimdilerde anneliğin keyfini çıkarıyor...

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Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su Ayşecan Tatari’nin son haline bakın! Ünlü oyuncuyla evlenmişti...

Kardeşi Havuç'la atışmaları ve kadınların ne denli güçlü varlıklar olduğunu belirten söylemleriyle akıllara kazındı.

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Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su Ayşecan Tatari’nin son haline bakın! Ünlü oyuncuyla evlenmişti...

Efsane dizi Çocuklar Duymasın'da Duygu karakterine hayat veren genç oyuncu Ayşecan Tatari, 2017'de Edip Tepeli ile evlenen Ayşecan Tatari'nin 1 çocuğu var. İşte güzel oyuncunun son hali...

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Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su Ayşecan Tatari’nin son haline bakın! Ünlü oyuncuyla evlenmişti...

İşte başta Ayşecan Tatari olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...