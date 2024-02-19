Safir dizisinin Güneş'i Gizem Karaca'nın annesi güzelliğiyle dikkat çekti! Annesinin birebir aynısıymış...

ATV'nin sevilen dizisi Safir'de Güneş karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gizem Karaca, özel hayatıyla da gündem oluyor. 2017 yılında evlendiği Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdüren Karaca'nın annesi Münevver Karaca, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Anne-kız adeta birbirinin kopyası! İşte Gizem Karaca'nın annesi...