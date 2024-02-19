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Safir dizisinin Güneş'i Gizem Karaca'nın annesi güzelliğiyle dikkat çekti! Annesinin birebir aynısıymış...

ATV'nin sevilen dizisi Safir'de Güneş karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gizem Karaca, özel hayatıyla da gündem oluyor. 2017 yılında evlendiği Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdüren Karaca'nın annesi Münevver Karaca, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Anne-kız adeta birbirinin kopyası! İşte Gizem Karaca'nın annesi...

Giriş Tarihi: 19.02.2024 17:13
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Safir dizisinin Güneş’i Gizem Karaca’nın annesi güzelliğiyle dikkat çekti! Annesinin birebir aynısıymış...

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Safir'de 'Güneş' karakterine hayat veren Gizem Karaca'nın annesi, hayranları tarafından merak konusu oldu. Karaca'nın annesini görenler, şaşkınlarını gizleyemedi. Güzel oyuncu resmen annesi Münevver Karaca'nın kopyası. İşte Karaca'nın güzeller güzeli annesi...

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Safir dizisinin Güneş’i Gizem Karaca’nın annesi güzelliğiyle dikkat çekti! Annesinin birebir aynısıymış...

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünya evine giren ve evlendikten sonra İzmir'e yerleşen Gizem Karaca'nın annesi Münevver Karaca, şu anda gündemin odağında.

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Safir dizisinin Güneş’i Gizem Karaca’nın annesi güzelliğiyle dikkat çekti! Annesinin birebir aynısıymış...

2011 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda başarı elde eden Karaca'nın annesi, güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. Bazı sosyal medya takipçileri, "Annesinin kopyası", "Güzellik ailede genetik" , "Kardeş gibiler" gibi yorumlarda bulundu.

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Safir dizisinin Güneş’i Gizem Karaca’nın annesi güzelliğiyle dikkat çekti! Annesinin birebir aynısıymış...

İşte Gizem Karaca başta olmak üzere ünlülerin anneleri...

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Safir dizisinin Güneş’i Gizem Karaca’nın annesi güzelliğiyle dikkat çekti! Annesinin birebir aynısıymış...

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