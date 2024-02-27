28 Şubat 2024, Çarşamba
Türkiye Esra Erol'daki bu olayı konuşuyor! “Kocam bana varil ve fıçı diyor” diyen Sevil kocası Ramazan ile yüzleşti
ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Programa katılan Azerbaycanlı Sevil Hanım, iki çocuğu için kendisine yıllardır hakaret eden 13 yıllık eşi Ramazan Albahan'a canlı yayında isyan etti. Hormon tedavisi sonucu yüzünde kıllar çıkan Sevil Hanım, eşinin kendisine "Varil, fıçı, kıllı ve şişman" dediğini söyledi. Bugün ise yeni gelişmeler yaşandı. Sevil Hanım kocasıyla canlı yayında yüzleşti. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 27.02.2024 23:28 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 23:28
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