Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! “Kocam bana varil ve fıçı diyor” diyen Sevil kocası Ramazan ile yüzleşti

Bunun üzerine ünlü sunucu Esra Erol ise " O yüzündeki her şey gider. Bak bunu tedavisi var. Yemin ederim götürürüm. Lazer olur başka bir şey olur. Bunların hepsi gider. Asıl olan senin duydukların hafızandan silinir mi onu yapamam." İfadelerini kullandı.