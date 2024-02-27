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Haberler Galeri Türkiye Esra Erol'daki bu olayı konuşuyor! “Kocam bana varil ve fıçı diyor” diyen Sevil kocası Ramazan ile yüzleşti

Türkiye Esra Erol'daki bu olayı konuşuyor! “Kocam bana varil ve fıçı diyor” diyen Sevil kocası Ramazan ile yüzleşti

ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Programa katılan Azerbaycanlı Sevil Hanım, iki çocuğu için kendisine yıllardır hakaret eden 13 yıllık eşi Ramazan Albahan'a canlı yayında isyan etti. Hormon tedavisi sonucu yüzünde kıllar çıkan Sevil Hanım, eşinin kendisine "Varil, fıçı, kıllı ve şişman" dediğini söyledi. Bugün ise yeni gelişmeler yaşandı. Sevil Hanım kocasıyla canlı yayında yüzleşti. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 27.02.2024 23:28 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 23:28
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Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! “Kocam bana varil ve fıçı diyor” diyen Sevil kocası Ramazan ile yüzleşti

ATV'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol, her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük beğeniyle izlendi.

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Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! “Kocam bana varil ve fıçı diyor” diyen Sevil kocası Ramazan ile yüzleşti

Esra Erol'un bu haftaki programında ilginç bir olay yaşandı. 23 Şubat 2024 tarihinde program gözyaşlarıyla katılan iki çocuk annesi Sevil Albahan'ın hikayesi merakla izlendi.

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Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! “Kocam bana varil ve fıçı diyor” diyen Sevil kocası Ramazan ile yüzleşti

Sevil hanım, 13 yıllık kocası Ramazan Albahan'ın yüzünde kılları var diye kendisini beğenmediğini, kocasından boşanmak için programa geldiğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Sevil, "Kocam bana, "Varil, fıçı, kıllı ve şişman derdi" dedi.

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Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! “Kocam bana varil ve fıçı diyor” diyen Sevil kocası Ramazan ile yüzleşti

O anları gözyaşları içinde anlatan Sevil Albahan, "Üzülmekten yoruldum Esra hanım. Çocuklarım için çok savaştım. Gücüm artık bitti. Kendim savaşarak geldim buraya. Çok ezildim. Annem var ama ayakları yok. Arkamda duran kimse yok. Ben hep kadınlığımla vuruldum. Şişmansın dediler." dedi.

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Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! “Kocam bana varil ve fıçı diyor” diyen Sevil kocası Ramazan ile yüzleşti

Bunun üzerine ünlü sunucu Esra Erol ise " O yüzündeki her şey gider. Bak bunu tedavisi var. Yemin ederim götürürüm. Lazer olur başka bir şey olur. Bunların hepsi gider. Asıl olan senin duydukların hafızandan silinir mi onu yapamam." İfadelerini kullandı.