Survivor'dan diskalifiye olan Sema Aydemir'in eski eşi bakın kim çıktı! Oğlu Ali'nin babası...

Survivor All Star 2024, yarışmacıları arasında çıkan kavgalar sosyal medyada da gündem oluyor. Son olarak, 37. bölümde Pınar-Seda-Sema arasında yaşanan kavga gündeme bomba gibi düştü. Pınar, yarışmaya yeni dahil olan Sema'ya "Lohusa" benzetmesi yapınca ikizi Seda da öfke patlaması yaşayarak kavgaya dahil oldu. Programın sunucusu Acun Ilıcalı, Sema Aydemir'in diskalifiye olduğunu açıkladı. Bu olayın ardından Survivor Sema'nın özel hayatı da merak konusu oldu. Sema Aydemir'in oğlu Ali'nin babası bakın kim çıktı.