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Survivor'dan diskalifiye olan Sema Aydemir'in eski eşi bakın kim çıktı! Oğlu Ali'nin babası...

Survivor All Star 2024, yarışmacıları arasında çıkan kavgalar sosyal medyada da gündem oluyor. Son olarak, 37. bölümde Pınar-Seda-Sema arasında yaşanan kavga gündeme bomba gibi düştü. Pınar, yarışmaya yeni dahil olan Sema'ya "Lohusa" benzetmesi yapınca ikizi Seda da öfke patlaması yaşayarak kavgaya dahil oldu. Programın sunucusu Acun Ilıcalı, Sema Aydemir'in diskalifiye olduğunu açıkladı. Bu olayın ardından Survivor Sema'nın özel hayatı da merak konusu oldu. Sema Aydemir'in oğlu Ali'nin babası bakın kim çıktı.

Giriş Tarihi: 27.02.2024 17:06
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Survivor’dan diskalifiye olan Sema Aydemir’in eski eşi bakın kim çıktı! Oğlu Ali’nin babası...

Survivor'a üç kez katılarak adından söz ettiren ve zaman zaman polemiklere konu olan Sema Aydemir'in, Pınar ile yaşadığı kavga sosyal medyada gündem oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın 37. bölümünde tansiyon bir an olsun düşmedi.

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Survivor’dan diskalifiye olan Sema Aydemir’in eski eşi bakın kim çıktı! Oğlu Ali’nin babası...

Sema Aydemir ile Pınar Saka arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Sema, Pınar'a yönelik sert ifadelerle tepki göstererek yaklaştı. Pınar'ın karşılık vermesiyle birlikte ikili arasında fiziksel temas da başladı. Sema, yerde yatan Pınar'a tekme atarak, "Benim huzurumu kaçırma, benim kardeşimin adını bir daha ağzına alma!" diyerek tepkisini gösterdi. Nagihan ve Aleyna'nın araya girmesiyle de olayın büyümesi önlenemedi.

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Survivor’dan diskalifiye olan Sema Aydemir’in eski eşi bakın kim çıktı! Oğlu Ali’nin babası...

Sema kavga sonrası konseyde Acun Ilıcalı'nın karşısına tek başına çıktı. Ilıcalı, Sema'nın diskalifiye olduğunu açıkladı. Sosyal medyada geniş yankı bulan olay sonrası Sema Ademir'in hayatı da merak konusu haline geldi.

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Survivor’dan diskalifiye olan Sema Aydemir’in eski eşi bakın kim çıktı! Oğlu Ali’nin babası...

2017, 2018 ve 2022 yıllarında Survivor'a katılan Sema Aydemir, daha sonra Survivor Ekstra programında sunuculuk yapmıştı. Ekranlara alışan Sema Aydemir, spor kariyerini geride bırakma kararı almıştı.

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Survivor’dan diskalifiye olan Sema Aydemir’in eski eşi bakın kim çıktı! Oğlu Ali’nin babası...

Survivor Sema eski eşiyle adından söz ettirdi. Oğlu Ali'nin babasının Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak olduğu ortaya çıktı.