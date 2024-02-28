28 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 60 yaşında vefat eden Tolga Savacı'nın son sözleri! Eşi Nermin Bezmen anlattı: "Sanki gideceğini biliyor gibiydi"

60 yaşında vefat eden Tolga Savacı'nın son sözleri! Eşi Nermin Bezmen anlattı: "Sanki gideceğini biliyor gibiydi"

80'li yılların Yeşilçam filmlerinin sevilen oyuncusu Tolga Savacı, 60 yaşında hayatını kaybetti. Savacı'nın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu. ABD'de kalp krizi sonucu vefat eden Savacı'nın eşi Nermin Bezmen, eşinin ölümünden önce aralarında geçen son konuşmayı paylaştı. İşte Tolga Savacı'nın son sözleri...

Giriş Tarihi: 28.02.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 09:19
  • 1
  • 10
60 yaşında vefat eden Tolga Savacı’nın son sözleri! Eşi Nermin Bezmen anlattı: Sanki gideceğini biliyor gibiydi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Tolga Savacı, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sevilen oyuncunun vefatı sanat camiasını derin bir üzüntüye boğdu. Savacı'nın eşi Nermin Bezmen, eşinin ölümünden sonra duygularını şu sözlerle paylaştı...

  • 2
  • 10
60 yaşında vefat eden Tolga Savacı’nın son sözleri! Eşi Nermin Bezmen anlattı: Sanki gideceğini biliyor gibiydi

Nermin Bezmen, eşi Tolga Savacı'nın son saatlerinde aralarında geçen konuşmayı GÜNAYDIN'a anlattı.

Bezmen, "Hayatımın en kötü günlerini yaşıyorum. O benim eşim, hayat arkadaşımdı. Öğlene doğru vefat etti. Eşimi vasiyeti üzerine Amerika'da defnedeceğiz. Tören cumartesi günü olacak.

  • 3
  • 10
60 yaşında vefat eden Tolga Savacı’nın son sözleri! Eşi Nermin Bezmen anlattı: Sanki gideceğini biliyor gibiydi

Yüreğim yangın yeri.Ölmeden önce sabaha kadar sohbet ettik. Sanki gideceğini biliyormuş gibi bana 'Seni hayatımda hiç kimseyi sevmediğim kadar çok sevdim, seviyorum ve hep seveceğim. Senin kadar beni mutlu eden kimse olmadı. Sana ilk günden beri aşığım ve hep aşık kalacağım"dedi.

  • 4
  • 10
60 yaşında vefat eden Tolga Savacı’nın son sözleri! Eşi Nermin Bezmen anlattı: Sanki gideceğini biliyor gibiydi

"KIYMETİ BİLİNMEDİ"

Tolga'nın bir sanatçı olarak kıymetinin bilinmediğini düşünüyorum... Ekranlar efendi, yetenekli, entelektüel bir sanatçısını kaybetti.

  • 5
  • 10
60 yaşında vefat eden Tolga Savacı’nın son sözleri! Eşi Nermin Bezmen anlattı: Sanki gideceğini biliyor gibiydi

Bu yaşında, bu tecrübesi, mesleki ve fiziki özellikleriyle çok iyi bir karakter oyuncusu olabilirdi.Bu fırsatı vermediler ona. Ama benim için hasletleri bu kadar da değildi Tolga'cığımın.