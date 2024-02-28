60 yaşında vefat eden Tolga Savacı'nın son sözleri! Eşi Nermin Bezmen anlattı: "Sanki gideceğini biliyor gibiydi"

Yüreğim yangın yeri.Ölmeden önce sabaha kadar sohbet ettik. Sanki gideceğini biliyormuş gibi bana 'Seni hayatımda hiç kimseyi sevmediğim kadar çok sevdim, seviyorum ve hep seveceğim. Senin kadar beni mutlu eden kimse olmadı. Sana ilk günden beri aşığım ve hep aşık kalacağım"dedi.