28 Şubat 2024, Çarşamba
60 yaşında vefat eden Tolga Savacı'nın son sözleri! Eşi Nermin Bezmen anlattı: "Sanki gideceğini biliyor gibiydi"
80'li yılların Yeşilçam filmlerinin sevilen oyuncusu Tolga Savacı, 60 yaşında hayatını kaybetti. Savacı'nın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu. ABD'de kalp krizi sonucu vefat eden Savacı'nın eşi Nermin Bezmen, eşinin ölümünden önce aralarında geçen son konuşmayı paylaştı. İşte Tolga Savacı'nın son sözleri...
Giriş Tarihi: 28.02.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 09:19
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