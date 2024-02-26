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Haberler Galeri Türkiye Esra Erol'daki bu olayı konuşuyor! “Kocam bana varil ve fıçı diyor” demişti | Ramazan ve Sevil yüzleşti: "Kılları olsada karımı seviyorum"

Türkiye Esra Erol'daki bu olayı konuşuyor! “Kocam bana varil ve fıçı diyor” demişti | Ramazan ve Sevil yüzleşti: "Kılları olsada karımı seviyorum"

ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un 23 Şubat tarihinde programa gözyaşlarıyla katılan iki çocuk annesi Sevil Albahan'ın hikayesi merakla izlendi. Sevil hanım, 13 yıllık kocası Ramazan Albahan'ın yüzünde kılları var diye kendisini beğenmediğini, kocasından boşanmak için programa geldiğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Sevil, "Kocam bana, "Varil, fıçı, kıllı ve şişman diyor" dedi. Bugün ise yeni gelişmeler yaşandı. Sevil gözyaşlarını tutamayarak, "Esra hanım, ben boşanmak için geldim. Amacım dilenmek değil. Beni rencide etmişler. Kimse benim ile alay edemez. "Erkeksin. Tabii seni istemez" gibi yorumlar yazmışlar. Onun hiçbir şeye ihtiyacım yok. " dedi. Esra Ero ise kötü yorum yapanlara ateş püskürdü. Öte yandan Sevil ve kocası Ramazan canlı yayında yüzleşti. Olayın muhatabı Ramazan tüm iddiaları reddederek, "Kılları da olsa ben karımı seviyorum " ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.02.2024 23:36 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 00:03
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Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Kocam bana “Varil, kıllı ve fıçı diyen Sevil kocasıyla yüzleşti

ATV'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol, her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük beğeniyle izlendi.

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Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Kocam bana “Varil, kıllı ve fıçı diyen Sevil kocasıyla yüzleşti

Esra Erol'un bu haftaki programında ilginç bir olay yaşandı. 23 Şubat 2024 tarihinde program gözyaşlarıyla katılan iki çocuk annesi Sevil Albahan'ın hikayesi merakla izlendi.

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Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Kocam bana “Varil, kıllı ve fıçı diyen Sevil kocasıyla yüzleşti

Sevil hanım, 13 yıllık kocası Ramazan Albahan'ın yüzünde kılları var diye kendisini beğenmediğini, kocasından boşanmak için programa geldiğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Sevil, "Kocam bana, "Varil, fıçı, kıllı ve şişman derdi" dedi.

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Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Kocam bana “Varil, kıllı ve fıçı diyen Sevil kocasıyla yüzleşti

O anları gözyaşları içinde anlatan Sevil Albahan, "Üzülmekten yoruldum Esra hanım. Çocuklarım için çok savaştım. Gücüm artık bitti. Kendim savaşarak geldim buraya. Çok ezildim. Annem var ama ayakları yok. Arkamda duran kimse yok. Ben hep kadınlığımla vuruldum. Şişmansın dediler." dedi.

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Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Kocam bana “Varil, kıllı ve fıçı diyen Sevil kocasıyla yüzleşti

Bunun üzerine ünlü sunucu Esra Erol ise " O yüzündeki her şey gider. Bak bunu tedavisi var. Yemin ederim götürürüm. Lazer olur başka bir şey olur. Bunların hepsi gider. Asıl olan senin duydukların hafızandan silinir mi onu yapamam." İfadelerini kullandı.