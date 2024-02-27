Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’den esprili paylaşım! Sevgilisi İlayda Alişan’ın doğum gününü böyle kutladı

Magazin dünyasının yakından takip ettiği bir konu olan Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve İlayda Alişan'ın gizli aşkı, sosyal medyada yaptıkları bir paylaşımla resmiyet kazandı. Geçtiğimiz yıl başlayan ilişkileri hakkında çıkan dedikoduları sonlandıran çift, bugün de romantik bir jestle gündeme geldi.