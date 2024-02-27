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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den esprili paylaşım! Sevgilisi İlayda Alişan'ın doğum gününü böyle kutladı

Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, ATV'de yayınlanan Ateş Kuşları dizisinde rol alan ünlü oyuncu İlayda Alişan'la anılmaya başladı. İkilinin bir süre sessiz kalmalarının ardından geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini resmen açıkladıkları öğrenildi. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla İlayda Alişan'ın doğum gününü kutladı. İşte, Engin'in aşk dolu paylaşımı...

Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:18
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Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’den esprili paylaşım! Sevgilisi İlayda Alişan’ın doğum gününü böyle kutladı

Magazin dünyasının yakından takip ettiği bir konu olan Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve İlayda Alişan'ın gizli aşkı, sosyal medyada yaptıkları bir paylaşımla resmiyet kazandı. Geçtiğimiz yıl başlayan ilişkileri hakkında çıkan dedikoduları sonlandıran çift, bugün de romantik bir jestle gündeme geldi.

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Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’den esprili paylaşım! Sevgilisi İlayda Alişan’ın doğum gününü böyle kutladı

Oğulcan Engin, bugün İlayda Alişan'ın doğum gününü kutladığı bir paylaşım yaptı. Engin, esprili bir dil kullanarak Alişan'a olan sevgisini dile getirdi.

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Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’den esprili paylaşım! Sevgilisi İlayda Alişan’ın doğum gününü böyle kutladı

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin bugün yaptığı paylaşımla İlayda Alişan'ın bugün doğum gününü kutladı.

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Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’den esprili paylaşım! Sevgilisi İlayda Alişan’ın doğum gününü böyle kutladı

"İYİ Kİ DOĞDUN KÖFTE"

Engin paylaşımında esprili bir dil kullanmayı da ihmal etmedi.

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Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’den esprili paylaşım! Sevgilisi İlayda Alişan’ın doğum gününü böyle kutladı

İşte Oğulcan Engin ve İlayda Alişan'ın aşk pozu!