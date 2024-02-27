27 Şubat 2024, Salı
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den esprili paylaşım! Sevgilisi İlayda Alişan'ın doğum gününü böyle kutladı
Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, ATV'de yayınlanan Ateş Kuşları dizisinde rol alan ünlü oyuncu İlayda Alişan'la anılmaya başladı. İkilinin bir süre sessiz kalmalarının ardından geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini resmen açıkladıkları öğrenildi. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla İlayda Alişan'ın doğum gününü kutladı. İşte, Engin'in aşk dolu paylaşımı...
Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:18
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